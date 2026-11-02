Иран предлага да отвори Ормузкия проток до два дни, ако САЩ изпълнят условията

Иран обмисля план за повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на два дни, ако САЩ изпълнят поставените от Техеран условия. Това съобщи иранското външно министерство, цитирано от международните медии.

По-рано иранската страна беше предложила протокът да бъде отворен в рамките на една седмица.

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„Възможността този план да бъде приложен за два дни е още един знак за добросъвестния подход на Иран. Заявихме, че ако исканията на Иран бъдат изпълнени, ще бъде възможно в кратък срок да се възстанови сигурността в Ормузкия проток и да бъде подновен преговорният процес“, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи.

Той допълни, че „обменът на послания продължава“ чрез посредници.

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Катар посредничи за освобождаване на ирански активи

По време на непреките преговори в Доха през последните дни Катар се е опитал да договори освобождаването на ирански активи на стойност над 6 милиарда долара. Според в. „Гардиън“ това би могло да проправи пътя за повторното отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма на Иран.

В опит да преодолее недоверието между двете страни Доха съсредоточава усилията си върху постигането на споразумение, което да предвижда последователни стъпки: САЩ да облекчат санкциите и да позволят освобождаването на иранските активи, а Техеран да отвори отново протока и да се върне към ядрените преговори.

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Посредничеството на Катар продължи въпреки атаката срещу катарски танкер за втечнен природен газ, пътуващ към Пакистан. Корабът беше поразен от неидентифицирани ракети близо до Ормузкия проток в петък, въпреки че само часове по-рано е получил разрешение от Техеран за безопасно преминаване.

Пратеникът на Обединените арабски емирства Анвар Гаргаш заяви, че нова ескалация не е в интерес нито на Иран, нито на съседните му държави.

„Ние също сме подготвени за най-лошото. Отношенията с Иран са от съществено значение, защото Иран е наш съсед и не искаме да го видим въвлечен в продължителна криза“, каза той.

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Арагчи: Иран е готов за дипломация, но и за отбрана

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че се надява САЩ да изберат „дипломацията пред други пътища“. По думите му Иран е готов както за отбрана, така и за дипломатически разговори, в зависимост от това дали Вашингтон ще действа „рационално“.

Арагчи допълни, че засега няма планове за директни преговори със САЩ.

В интервю той уточни, че предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток в рамките на два дни е обвързано с няколко условия. Сред тях са премахване на блокадата на петролните кораби, прекратяване на пречките пред освобождаването на иранските активи и отмяна на санкциите върху иранския износ на петрол.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са унищожили голяма част от иранската армия, но все още трябва да се „погрижат“ за една или две цели. Той посочи, че Техеран е предупредил за ответни действия, ако бъде атакуван.

Тръмп твърди, че преговорите за прекратяване на войната „вървят добре“, но добави, че иранската страна „не е много надеждна“.

По-рано в събота държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е отворен за дипломатическо решение.

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Междувременно Мохсен Резаи, представен като началник на службата по сигурността на Иран, съобщи, че е получил писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс с искане за възобновяване на преговорите. Резаи отбеляза „положителна промяна в тона“ от американска страна, но уточни, че все още не е отговорил на писмото.

В същото време Али Никзад, заместник-председател на иранския парламент, отново даде сигнал, че Техеран няма намерение да обсъжда ядрената си програма.