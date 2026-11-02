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Въпреки отстъпките на правителството: Френските ученици подновиха протестите си

Властите призовават гимназистите да се върнат в клас, за да не пропуснат подготовката си за изпитите

Василена Василева Василена Василева

2 ноември 2026, 11:51
Въпреки отстъпките на правителството: Френските ученици подновиха протестите си
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ренските ученици подновиха протестите си след есенната ваканция, като в понеделник блокираха входовете на няколко гимназии в страната. Демонстрациите продължават въпреки отстъпките, обявени от правителството в опит да успокои недоволството.

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Акциите идват след пореден уикенд на масови демонстрации, в които се включиха стотици хиляди души, сред тях и ученици.

Протестното движение започна през септември с демонстрации на гимназисти срещу условията за обучение и неравенствата в образователната система. Впоследствие недоволството се разрасна и обхвана по-широки обществени искания, свързани и с нарастващите разходи за живот.

В отговор правителството обяви редица мерки. Сред тях са промени в системата за прием в университетите, назначаване на повече учители и ограничаване на броя на учениците в клас. Част от протестиращите обаче смятат, че предприетите стъпки не са достатъчни.

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В Марсилия в понеделник сутринта ученици блокираха входа на гимназия, като натрупаха контейнери за боклук пред сградата.

„Подновихме движението, защото уж получихме отговори, но очевидно това не е достатъчно“, заяви пред "Франс прес" 16-годишната Мерием.

Министърът на образованието Едуар Жефре съобщи, че са блокирани само малка част от общо около 3700 гимназии във Франция. Протестите са съсредоточени основно в района на Париж, както и в северната и южната част на страната.

Той призова учениците да се върнат в класните стаи, за да не застрашат подготовката си за предстоящите изпити.

„Имам ученици, на които им предстои матура в края на годината, а няколкостотин хиляди от тях не са посещавали занятия от четири или пет седмици“, заяви Жефре пред радио France Inter.

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Президентът Еманюел Макрон също призова учебният процес да бъде възстановен спокойно. Той подчерта, че „младите хора бяха чути“.

Възможностите на френското правителство да отговори на новите искания обаче са ограничени. Страната е изправена пред риск от рецесия и натиск за овладяване на държавния дълг, което затруднява отпускането на допълнителни средства.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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