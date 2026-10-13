Ученически протести и политическа криза – какво се случва във Франция

П рез последните няколко седмици Франция е в плен на протести, които не спират да се разрастват. Конкретният повод за избухването им бяха проблемите на училище, намиращо се в едно от предградията на Париж. Фокусът на демонстрациите постепенно се измести и днес те вече засягат редица въпроси, свързани със състоянието на обществените услуги и доверието във властта. На фона на ескалиращото напрежение, постигането на консенсус между протестиращите и правителството изглежда все по-сложна задача. Какво предстои да се случи?

The French protest movement began in the Parisian suburbs, where poverty is high, then spread to Paris and other French cities. The students have voiced anger over overcrowding in classrooms, teacher shortages and dilapidated buildings. Follow live ➡️ https://t.co/skm6oJk48b — Reuters (@Reuters) October 8, 2026

Растящо недоволство

Протестите започнаха в средата на септември в гимназията „Антоан дьо Сент Екзюпери“ в парижкото предградие Кретей, където преподаватели и ученици изразиха недоволството си от липсата на персонал и адекватно финансиране. Впоследствие, подобни демонстрации бяха организирани и на други места и обхванаха градове като Марсилия, Лил, Лион и Рен. Основните оплаквания на участниците в тях са едни и същи: недостиг на учители, претъпкани класни стаи, занемарени сгради и недостатъчна подкрепа за учениците. По този начин, един локален проблем прерасна в разгорещен спор дали държавното образование действително предлага равни възможности на всички. Протестиращите поставят акцент и върху твърде натоварения учебен график. Според проучване, цитирано от вестник „Монд“, около 70% от тях смятат, че учениците са претоварени и нямат достатъчно време за почивка.

Важна подробност, която изисква по-внимателен анализ, е мащабът на демонстрациите. По данни на „Асошиейтед прес“, на 6 октомври над 260 000 души (според организаторите, те всъщност са били близо половин милион) участваха в митинги в подкрепа на учениците. Това е общият брой протестиращи, а не само този на гимназистите, както първоначално твърдяха някои издания. Според Министерството на образованието, стотици училища са останали затворени, като към движението вече се присъединяват и студенти от престижни висши учебни заведения. Зад тези числа стои един тревожен факт – сблъсъците зачестяват, а хиляди са пострадали или задържани от силите на реда. Властите отбелязват, че само през миналата седмица са арестувани над 5000 души, 85% от които са непълнолетни. Насилието повдига много въпроси относно реакцията на полицията, както и за това кой всъщност носи отговорност за безредиците. Това може както да увеличи подкрепата за протестиращите, така и да отблъсне някои хора, които към момента симпатизират на исканията за реформи в образователната система. Истината е, че броят на участниците в демонстрациите сам по себе си не е показателен за потенциала на движението. Решаващи ще бъдат устойчивостта на обществената подкрепа и способността на организаторите да запазят фокуса върху темите, свързани с образованието.

За днес е планирана нова национална демонстрация, като синдикати и студентски организации заявиха, че ще се включат в нея. В опит да намали напрежението, правителството предложи да бъдат наети допълнително 3000 преподаватели, които да заместват отсъстващите учители. Обещани бяха и нови субсидии за образователната система в размер на приблизително 1,2 млрд. евро. Протестиращите отхвърлиха това, отбелязвайки, че исканата от тях финансова помощ е десет пъти по-голяма. С разрастването на движението, списъкът с исканията също става все по-дълъг. В него вече се включват и критики към храната в училищните столове, ограниченията за използване на мобилни телефони и стресът, свързан с „Паркурсюп“ – централизираната система за кандидатстване във висшите училища. Експерти коментират, че това създава усещането за липса на единно послание, което на свой ред затруднява постигането на споразумение между демонстрантите и правителството.

Student protests are sweeping France as the government struggles to curb spending and bring public finances under control months before a key presidential election. On Tuesday, people spilled into the streets for a nationwide day of protest. https://t.co/4UsQ2ciYNo — The Washington Post (@washingtonpost) October 6, 2026

Политически капан

Най-силната политическа подкрепа за протестите идва от крайнолявата партия „Непокорна Франция“. Нейни представители многократно завиха, че настояват исканията на учениците да бъдат изпълнени и отправиха остри критики срещу действията на полицията. Опонентите на формацията на свой ред смятат, че тя използва недоволството като начин да увеличи популярността си. Не бива да се забравя, че след по-малко от година във Франция ще се състоят президентски избори. Към момента като фаворит за спечелването на вота се очертава Марин льо Пен – един от лидерите на крайнодясната партия „Национален сбор“. Рейтингът на Жан-Люк Меленшон, който стои начело на „Непокорна Франция“, на свой ред нараства и все повече социолози прогнозират, че той може да се намеси в борбата за президентския пост. По тази причина не е никак изненадващо, че за него настоящите протести са отлична възможност за привличането на повече избиратели.

Политическата нестабилност се задълбочава от икономическите проблеми, пред които е изправена Франция. Правителството на премиера Себастиен Льокорню управлява без парламентарно мнозинство и трябва да води трудни преговори за приемането на мерки, целящи ограничаването на растящия бюджетен дефицит. По данни, цитирани от агенция „Ройтерс“, държавният дълг е достигнал 119% от брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на годината. Анализаторите определят това като опасен политически капан: общественото недоволство се увеличава, хората настояват за отпускането на повече средства в различни сектори, докато властта търси начин да намали разходите и се стреми да успокои кредиторите. Споровете около образователната система в голяма степен засягат и разпределението на отговорностите между поколенията и социалните групи. На пръв поглед лесно може да се направи паралел с демонстрациите на „жълтите жилетки“ и всеобщото усещане, че управляващите не разбират ежедневните предизвикателства, с които се сблъскват обикновените хора. Между двете движения, обаче, съществуват съществени разлики – ако преди в центъра на вниманието бяха цените на горивата и данъчната политика на президента Еманюел Макрон, сега основен акцент са перспективите пред младите жители на страната.

И докато ученическото недоволство във Франция расте, подобни протести вече се провеждат и в други европейски държави. Пример в това отношение е Белгия. Демонстрации се състояха в столицата Брюксел и Лиеж, като участниците в тях признават, че са били вдъхновени от случващото се в съседна Франция. Исканията им са сходни и са свързани с решаването на проблеми като високите разходи за обучение, препълнените класни стаи и ограничения достъп до висше образование. В Италия също се провеждат ученически и студентски акции. Демонстрации имаше в Рим, Торино, Болоня и Неапол, а организаторите им изрично подчертаха солидарността си с протестиращите във Франция. Те също така допълниха, че планират нови прояви на недоволство, основният повод за което е липсата на достатъчно инвестиции в образователната система. Засега няма основания да се говори за общоевропейско движение, което има ясно очертани цели. Въпреки това, случващото се нагледно демонстрира, че предизвикателствата пред ЕС се увеличават, а намирането на решения изисква както вземането на спешни мерки, така и актуализирането на дългосрочната стратегия за развитието на Общността.

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