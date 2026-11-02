Активираха BG-ALERT заради пороя във Варна

К метът на Варна Благомир Коцев активира система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития BG-Alert с предупреждение за опасност от наводнение и силен вятър. Активността на съобщението е от 12:46 часа до 14:46 часа.

„Внимание! Опасност от наводнение и силен вятър в района на гр. Варна! Моля избягвайте подлези и ниските части на града! От кмет на гр. Варна“, пише в съобщението от системата.

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Освен на български, оповестяването е и на английски език.

Съобщението е разпространено на територията на община Варна.

Източник: БТА

Проливният дъжд, който се изсипа над Варна, отново доведе до позната картина - наводнени улици и затворени за движение участъци, създавайки сериозни затруднения за трафика в морската столица.

По информация на „Пътна полиция“, цитирана "24 Часа", е затворен завойът край Летния театър. Засегнатият участък е между булевардите "Цар Освободител" и "Приморски". Властите съветват водачите да избягват района и да използват алтернативни маршрути.

Проблемът не се ограничава само с този район. Наводнени са и части от бул. "Левски", както и улица "Девня", която е важна пътна артерия за града.

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На много места в града и извън него са се образували големи локви и разливи, които затрудняват движението. От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да спазват по-голяма дистанция. Препоръчва се да не се предприемат рискови маневри и изпреварвания заради повишената опасност от пътни инциденти.