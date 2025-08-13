Тръмп скри портрета на Обама на забранено стълбище в Белия дом

Т ръмп премества официалния портрет на Обама на скрито стълбище - ново нарушение на протокола, съобщи People .

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наруши традицията в Белия дом, като премести официалния портрет на бившия президент Барак Обама на върха на стълбище в жилищната част на сградата, недостъпна за посетители.

Според установената практика, двата най-нови президентски портрета трябва да бъдат изложени на видно място в Голямото фоайе на Белия дом, за да могат гостите и участниците в официални събития да ги виждат. Тъй като портретът на президента Джо Байдън все още не е готов, най-новите два портрета са тези на Обама и Джордж У. Буш.

През април Тръмп заменя портрета на Обама с картина на самия себе си от деня на атентата срещу него през юли 2024 г. Тогава портретът на Обама е преместен на мястото, където е бил този на Буш, а портретът на Буш – в друга част на Белия дом, до този на покойния му баща Джордж Х. У. Буш.

Сега портретът на Обама е преместен отново - този път на още по-непривлекателно място. На 11 август служител от Белия дом потвърждава, че портретът е изваден напълно от Голямото фоайе и поставен на върха на Голямото стълбище, което води към личните покои на президента. Мястото е недостъпно за посетители и частично скрито от погледите. Портретът е окачен в ъгъл, до портретите на Дуайт Айзенхауър и двамата Буш, които са поставени по-ниско.

По данни на CNN, портретът на Обама е „напълно извън полезрението“ на гостите. Източници твърдят, че Тръмп одобрява почти всички естетически промени в Белия дом, независимо колко дребни са те.

Представител на Обама е отказал коментар.

Това не е първият случай, в който Тръмп налага личния си стил в Белия дом. Още в първите седмици от мандата си той поставя рамкирана корица на вестник New York Post със своя снимка до Овалния кабинет и запълва стените около бюрото си с множество исторически картини.

През юни, след като портретът на Хилари Клинтън като първа дама е премахнат от Източното крило, той е заменен с портрет на бившата първа дама Патриша Никсън и смела картина от „MAGA Angelo“ – американско знаме върху лицето на Тръмп.

VIDEO: President Trump orders Barack Obama portrait taken down from inside the White House and replaced with this more iconic image. Do you support this? pic.twitter.com/u2ghUEX79y — MAGA Resource (@MAGAResource) April 12, 2025

Макар че е обичайно президентите да местят произведения на изкуството при встъпването си в длъжност, обществено достъпните зали са предназначени да отдават почит на американската история.

Освен промени в изложените творби, през април „The Wall Street Journal“ съобщава, че Тръмп е наел своя „златар“ от Мар-а-Лаго, майстора Джон Икарт, за да добави позлатени елементи в Белия дом, включително резби на камината в Овалния кабинет, златен герб „Trump“ над врата и златни подложки за чаши с името му.

Наскоро Тръмп асфалтира и моравата в Розовата градина на Белия дом – проектирана по времето на президента Джон Кенеди – и обяви планове за разширяване на комплекса с изграждането на бална зала с площ 8 360 кв.м.