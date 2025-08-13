Свят

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

"Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт"

13 август 2025, 10:25
Б ъдещето на нашите деца не подлежи на преговори. И само след тяхното безопасно завръщане можем да говорим за достоверен път към всеобхватен, справедлив и траен мир. Това посочва за Politico Марияна Беца - заместник-министър на външните работи на Украйна.

(Във видеото: Сираците на Украйна: Каква е съдбата на хиляди деца, останали без семейство и дом)

Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт. Във войната на агресия, водена от Русия, украинските деца не само преживяха травми и бяха принудени да напуснат домовете си, но станаха жертви на системна депортация, незаконно осиновяване и насилствена асимилация, твърди Беца.

За Украйна бъдещето на нейните деца е въпрос, по който не може да има пазарлък. Те не са разменна монета за територия, а тяхното безопасно завръщане не може да бъде сведено до бележка под линия в мирните преговори, посочва заместник-министърът на външните работи на Украйна.

Напротив, това е и трябва да остане предварително условие за справедливо и трайно уреждане на войната, категорична е Беца.

Тази позиция бе недвусмислено заявена от украинския президент Володимир Зеленски още от първите дни на пълномащабното нахлуване. Тя е споделяна от украинския народ и вече намира отзвук у все по-голям брой партньори по света. Миналата седмица, в силно съвместно изявление, подписано от 40 членове на Международната коалиция за връщането на украинските деца, посланието бе ясно: тези деца трябва да се приберат у дома.

Създадена по наша инициатива, тази коалиция продължава да расте. Съюзници от различни континенти се присъединиха към усилието, ръководени не само от международното право, но и от съвестта си. Украйна е благодарна на всеки един партньор за неговата морална отдаденост и споделена решимост да защитава най-уязвимите жертви на тази война, казва Марияна Беца.

Но отговорността да се действа сега е на ръководството на Русия. Този момент, колкото и малък да е, дава възможност за проявяване на добра воля, за отстъпване от години на жестокост и за изпращане на сигнал към света, че мирът все още е възможен, посочва тя. 

За съжаление, подобен сигнал изглежда по-далечен от всякога, смята Беца.

Тези от нас, които наблюдават действията на руския президент Владимир Путин и неговите приближени отблизо повече от десетилетие, добре познават тяхното бягство от отговорност, изопачаването на фактите и изчисленото безразличие. Но дори и ние сме потресени от преднамерената жестокост и пълната откъснатост от реалността, когато става дума за съдбата на откраднатите украински деца, посочва заместник-министърът на външните работи на Украйна.

Червеният кръст потвърди, че е в контакт с Русия относно украинските деца

През последните месеци украинска делегация пътува три пъти до Истанбул, за да седне на една маса с представители на Руската федерация - хора, съпричастни към продължаващата агресия, загубата на украински животи и отвличането на украински деца.

При всяка среща връщането на тези деца бе нашият основен приоритет. И при всяка среща нашите призиви бяха посрещани с мълчание, уклончиви отговори и презрение, посочва още Беца.

Много украински деца вече са отведени дълбоко в Русия, имената и самоличността им са променени, а родният им език е забранен. Някои са предадени на нови семейства. Други, в едно от най-тежките възможни нарушения, са подложени на военно обучение и използвани за пропаганда, твърди Беца.

Това не е просто хуманитарна криза, това е юридически и морален скандал. Това е военно престъпление, категорична е тя.

По време на срещата с руската делегация в Истанбул през юни, Украйна представи списък с 339 имена, скромна изходна точка за изграждане на доверие и изпитване на добрата воля. Оттогава минаха седмици без никакъв достоверен отговор или механизъм за връщане. А на последната среща в Истанбул руската делегация отново не показа намерение за сериозен диалог. Затова разговорите приключиха за по-малко от час.

През цялото това време от институции като Международния наказателен съд, който издаде заповеди за арест на Путин и комисарят по правата на децата Мария Лвова-Белова, до независими експерти като Хуманитарната изследователска лаборатория на Йейлския университет и многобройни международни правозащитни организации, които продължават да документират насилствената депортация и незаконното осиновяване на украински деца, постоянно се появяват нови и неопровержими доказателства за престъпленията на Русия срещу украинските деца, коментира Марияна Беца.

Въпреки това, изправено пред такива доказателства, руското правителство продължава да отрича дори самото съществуване на тези деца. То се подиграва на нашите съюзници, говорейки за "европейски сантиментални лелички", сякаш състраданието е слабост, казва още Беца.

Но състраданието е сила. А световната общност няма да търпи тези престъпления, пише Politico.

Досега, благодарение на неуморните усилия на украинското правителство и хуманитарните организации, както и с подкрепата и съдействието на нашите партньори, около 1500 деца бяха върнати и събрани със семействата си. Чухме техните разкази от първо лице: забранявано им е да говорят на собствения си език, били са подложени на тормоз, живели са в несигурност дали отново ще видят близките си, разказва Беца.

Тяхното страдание засилва нашата решимост. Тяхното завръщане остава една от най-важните задачи на украинското правителство и гражданското общество.

САЩ обвиниха Русия в чудовищни действия с деца от Украйна

Международната общност вече изпраща обединено послание: никакво отлагане и никакво повече отричане. В рамките на всички релевантни механизми Украйна ще продължи да настоява Русия да върне своите деца и да възстанови имената и самоличността им. Тя няма да щади усилия, за да накара Русия да изпълни своите задължения по международното право, било то по Женевските конвенции или по Конвенцията на ООН за правата на детето, посочва Беца.

Докато това не се случи, всякакви нови санкции трябва да бъдат точни, целенасочени и стратегически болезнени. Пробойните, които позволяват на Русия да поддържа военната си машина и военната икономика, трябва да бъдат затворени. Руската пропаганда не може да защити от правосъдие онези, които носят отговорност. За военните престъпници няма да има безопасно убежище, коментира заместник-министърът. 

Те трябва да признаят истината, че съществува само една възможност, както в името на световния ред, така и в интерес на самата Русия: да върне украинските деца у дома. Едва тогава можем да говорим за достоверен път към всеобхватен, справедлив и траен мир, категорична е Марияна Беца.

Източник: Politico     
Украински деца Принудителна депортация Военни престъпления Русия Международно право Мирни преговори Украйна Права на детето Хуманитарна криза
