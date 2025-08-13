България

Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе в НС промените в първите дни на септември

13 август 2025, 13:26
Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция
Източник: iStock photos/Getty images

П редседателят на социалната парламентарна комисия Деница Сачева ще предложи законови промени, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция. За това тя съобщи във Facebook.

Така и родителите на деца между 8-12 години също ще имат право да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние, както и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения, пише в мотивите си Сачева. И добавя, че предложението ѝ е в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация.

В момента Кодексът на труда предвижда родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст да може писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време.

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе промените в първите дни на септември.

Сачева посочва, че предлага идеята си първо във Facebook, за да чуе мнението на хората. Председателят на социалната комисия пита последователите си дали я одобряват, както и какво биха добавили или променили.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно.
Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", обяснява още в поста си Сачева.

Източник: Нелли Желева, БТА    
