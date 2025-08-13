България

"България днес и утре": Национален фонд ще налага единен бранд на страната в чужбина

Издръжката ще е чрез държавния бюджет, както и от публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейски фондове

13 август 2025, 14:10
"България днес и утре": Национален фонд ще налага единен бранд на страната в чужбина
Източник: iStock photos/Getty images

П равителството планира да учреди национален фонд, който да координира дейностите по изграждане и налагане на единен бранд на България в чужбина.

Това ще стане със специален закон, а фондът ще се казва "България днес и утре", става ясно от приета от Министерския съвет на 11 август законодателна програма за периода юли - декември 2025 г.

Фондът ще разработва и внедрява единна концепция за представяне на страната на международно ниво,

като осигурява устойчива финансова рамка. Издръжката на фонда ще е чрез държавния бюджет, но и от публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейски фондове, е отбелязано в краткия текст на решението за законодателната програма.

"България днес и утре" ще има надзорен съвет, изпълнителен директор, регионални и чуждестранни офиси, пише също в решението, цитирано от "24 Часа".

Сред мотивите за създаването му е посочено, че

единното звено може да реши проблема с некоординираните и често противоположни инициативи за представяне на България като туристическа дестинация от различни институции и частни лица. Затова органът трябва да отговоря за провеждането на координирана стратегия, да следи за интелектуалните права и да промотира България по света, не само като туристическа дестинация, а и като място за инвестиции.

Според решението

законопроектът за създаването на фонда трябва да е готов през септември и да мине на съгласуване найкъсно през октомври, когато да се внесе в Министерския съвет.

Отговорник за инициативата е министърът на туризма Мирослав Боршош.

Източник: "24 Часа"    
Последвайте ни
Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Когато Neue Klasse положи основите на успеха на BMW

Когато Neue Klasse положи основите на успеха на BMW

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 25 минути

Актьорът влезе сред дамите в предаването с тайна мисия

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

България Преди 31 минути

Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

България Преди 52 минути

Прокуратурата е уведомена за случая

Шофьор загина в катастрофа в Хасковско

Шофьор загина в катастрофа в Хасковско

България Преди 55 минути

Инцидентът е станал между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище

Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

България Преди 1 час

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе в НС промените в първите дни на септември

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

България Преди 1 час

Той оказал съпротива при проверка

50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

Любопитно Преди 1 час

Част от фосилната кост беше извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп

Доналд Тръмп и Барак Обама

Тръмп скри портрета на Обама на забранено стълбище в Белия дом

България Преди 1 час

Бившият президент наруши дългогодишна традиция, премествайки картината на своя предшественик далеч от погледа на посетителите

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

България Преди 1 час

Отдел „Закрила на детето“ се зае със случая

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

България Преди 1 час

„Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика"

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

България Преди 1 час

Задържан е за срок до 72 часа

Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

Свят Преди 2 часа

Украинският президент пристигна в Берлин, откъдето ще проведе видеоконферентен разговор с американския си колега

<p>Издирват трима от &quot;Наглите&quot;</p>

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето

България Преди 2 часа

Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки

Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици

Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици

България Преди 2 часа

Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ

Бруклин Бекъм със съпругата си Никола Пелц

Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

Любопитно Преди 2 часа

Вижте кой е Георги Сандев

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

България Преди 2 часа

Темата за продажбата на над 4400 държавни имота през търгове, е в обществения дневен ред вече повече от месец

Всичко от днес

От мрежата

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Кралски потайности: Това, което прикрива Кейт Мидълтън

Edna.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Gong.bg

NOVA: Матей Казийски със сензационен трансфер в България

Gong.bg

Предложение: Родителите на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

Nova.bg

Преди срещата с Путин: Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери

Nova.bg