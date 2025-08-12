Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп

С рещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи днес Белият дом, предаде Ройтерс.

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с руския президент Владимир Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом.

Вчера Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха, включително една (в 16:00 ч. българско време) между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.