Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин

12 август 2025, 21:44
Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента
Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Орбан: Русия спечели войната в Украйна
Карълайн Левит: Срещата с Путин е

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп
Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев
Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея
АЕЦ

АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия
Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск
Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C

Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C

С рещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще се състои в Анкоридж, щата Аляска, съобщи днес Белият дом, предаде Ройтерс.

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с руския президент Владимир Путин в петък, обяви междувременно телевизия Си Ен Ен, като се позова на служител на Белия дом.

Вчера Германия съобщи, че свиква поредица видеоконференции на най-високо ниво утре, за да се подготви за срещата на върха, включително една (в 16:00 ч.  българско време) между европейските лидери, украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Среща Тръмп Путин Аляска Украйна Белият дом Владимир Путин Доналд Тръмп Международни отношения Среща на върха Володимир Зеленски Европейски лидери
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Идва ли краят на войната в Украйна?

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Свят Преди 1 час

Додик ще плати 36 500 босненски марки

<p>Русия иска да отвори генерално консулство във Варна?</p>

МВнР разкри постъпило ли е искане от Русия за откриване на генерално консулство във Варна

България Преди 4 часа

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Свят Преди 5 часа

В комуникацията си с кулата пилотът е обяснил, че има проблем с предната ходова част на апарата

Ердоган разговаря със Зеленски

Ердоган разговаря със Зеленски

Свят Преди 5 часа

Ердоган е заявил, че оценява напредъка по преговорите между Украйна и Русия

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

България Преди 5 часа

Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев

Моника Селеш

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Свят Преди 5 часа

51-годишната звезда на тениса разкри, че е била диагностицирана с рядко автоимунно заболяване

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

Любопитно Преди 5 часа

От таен гроб и мистериозна смърт до огромен харем и милиони потомци – животът на Великия хан е пълен с легенди и невероятни истории

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ Тръмп заяви, че мексиканските власти са "ужасени“ от наркокартелите

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Свят Преди 5 часа

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

<p>&quot;Отношенията с Берлин са обтегнати&quot;</p>

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Свят Преди 6 часа

Това е тежък удар за отношенията между двете страни, каза Рон Просор

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Свят Преди 6 часа

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 6 часа

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 6 часа

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Свят Преди 6 часа

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Любопитно Преди 6 часа

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 6 часа

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

