Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

С офийската районна прокуратура (СРП) обвини 52-годишен мъж, нанесъл телесна повреда и лишил противозаконно от свобода жената, с която живее на съпружески начала, съобщиха от държавното обвинение. Деянията се извършени в условията на домашно насилие. Мъжът е задържан за до 72 часа.

За времето от 9 август до около 20:00 часа на 11 август, в апартамент в София, обвиняемият противозаконно лишил от свобода жената и възпрепятствал възможността да напусне дома му.

На 11 около 17:00 часа, той ѝ нанесъл множество удари с юмруци в главата и с ритници в тялото, като така ѝ причинил телесна повреда.

По случая се води разследване. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.