Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска

Двамата са изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян

12 август 2025, 22:50
П резидентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и го информира за планираните разговори, които ще проведе в Аляска в петък с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес пресслужбата на Кремъл, предаде ТАСС. 

Двамата са изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян. 

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се казва още в съобщението.

Путин поздрави Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.

Внимание, диктатор зад волана! Вижте скъпия подарък от Путин към Ким
23 снимки
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Путин Ким Чен Ун
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Владимир Путин Ким Чен ун Русия КНДР телефонен разговор Доналд Тръмп стратегическо партньорство международни отношения Аляска Кремъл
