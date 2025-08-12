Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

П резидентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и го информира за планираните разговори, които ще проведе в Аляска в петък с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес пресслужбата на Кремъл, предаде ТАСС.

Двамата са изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян.

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се казва още в съобщението.

Путин поздрави Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.