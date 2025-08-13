Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

А рестуваха мъж в град Каолиново за оказана съпротива при проверка и проявено насилие към служител на реда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

61-годишен жител на село Пристое в следобедните часове на вторник, при извършване на проверка от полицейски служител, направил опит да му попречи да изпълни служебните си задължения.

След предупреждение, че ще бъде арестуван, мъжът оказал съпротива и нанесъл удар по десния крак на полицая, след което е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.