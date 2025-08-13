П олицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето.

Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки.

Със случая се занимава СДВР, съобщи БНР .

Тримата мъже бяха част от групата на "Наглите", която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет.

Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.

По случая има образувано досъдебно производство.

Групата „Наглите“, придобила широка известност в България заради поредица от отвличания и рекет от висок профил, действаше предимно в периода между 2007 и 2009 г. Тяхната престъпна дейност се характеризираше с висока степен на организираност и безскрупулност, като мишени често ставаха видни бизнесмени и членове на техните семейства. Тези отвличания обикновено включваха продължително задържане и искания за значителни откупи, което предизвика широко обществено безпокойство и оказа значителен натиск върху правораздавателните органи. Сред лицата, идентифицирани като централни за дейността на групата, бяха Прокопи Прокопиев, известен с прякора Културиста; Ивайло Евтимов, наричан още Йожи; и Даниел Димитров, известен като Релето. Мащабна полицейска операция, кодово име „Наглите“, беше предприета за разбиване на престъпното сдружение. Тази операция доведе до арести на множество предполагаеми членове на групата, а последвалите съдебни производства доведоха до осъдителни присъди за участието им в множество отвличания и други тежки престъпления. След излежаване на част от присъдите си, някои от осъдените лица, включително Ивайло Евтимов-Йожи, Даниел Димитров-Релето, както и трета фигура – Любомир Димитров-Гребеца, бяха освободени от местата за лишаване от свобода. В момента полицията издирва Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето, след като техни близки съобщиха, че са в неизвестност от приблизително 24 часа. СДВР активно се занимава с образуваното досъдебно производство във връзка с тяхното изчезване.