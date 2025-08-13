Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Д вама души загинаха, а още 14, сред които и двама тийнейджъри, бяха приети в болница, след като ядоха панини с наденица и листа от ряпа, закупени от камион за храна в югозападна Италия. Случаят е свързан с втората за месец епидемия от токсичен ботулизъм в страната, пише New York Post.

52-годишният Луиджи ди Сарно и 45-годишната Тамара Д’Акунто починали в рамките на два дни след консумацията на заразените сандвичи. Още 14 души са в болница с хранително отравяне, съобщава The Telegraph.

"Веган" тирамису уби жена, производителите се разминаха със затвора

Ди Сарно, който е работил като художник, е бил пуснат да се прибере у дома от болницата, въпреки оплакванията, че се чувства зле. По-късно починал, разказва сестра му пред изданието.

2 dead, 14 hospitalized after eating tainted sausage and turnip top sandwiches in Italy https://t.co/ArI9iwFHqU pic.twitter.com/oXdK17e6OS — New York Post (@nypost) August 12, 2025

Всички пострадали са яли от камион за храна край град Диаманте, в област Калабрия, разположена на Апенинския полуостров. Всеки поръчал едно и също ястие – панини с наденица на скара и cime di rapa (млади листа от ряпа). Според властите 33-годишният Джузепе Сантоночито, собственик на конфискувания камион, и трима негови служители, които приготвили сандвичите, са обект на разследване.

Органите наредили и национално изтегляне на панини, произвеждани за търговската мрежа, и проверяват други продукти, продавани от същия камион. Според адвоката на Сантоночито, той закупил продуктите в края на юли и имал количество, достатъчно за „шест или седем“ сандвича.

A man has died with nine others rushed to hospital in Italy after they ate a sandwich which contained 'contaminated' broccoli, with a mass recall now underway #DailyExpress https://t.co/ucSR6Wnk0s pic.twitter.com/Z8F6SElzSd — Daily Express (@Daily_Express) August 10, 2025

„Той е напълно сломен психически. Работи в хранителния бранш вече девет години и е уважаван. Убеден е, че заразата вече е била в продуктите, които е сервирал,“ казва защитникът му.

Разследват се и петима лекари от две болници заради съмнения, че не са поставили диагнозата навреме.

Ботулизмът е бактериално отравяне, най-често свързано с храна, което в тежки случаи може да причини мускулна парализа и смърт, припомнят от Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

В края на юли друга подобна епидемия в Сардиния, остров западно от континентална Италия, отне живота на жена, след като изяла развалено гуакамоле на фестивал. Седем души, включително 11-годишно момче, бяха лекувани.

Министерството на здравеопазването на Италия обяви, че е „незабавно активирало всички здравни протоколи“, за да осигури на пациентите „навременен достъп до животоспасяващи антидотни терапии“.