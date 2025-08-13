Свят

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Според информация на The Aviation Herald е бил получен план за атака срещу летателната машина

13 август 2025, 12:24
Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха
С амолет на нискотарифна авиокомпания, пътуващ от България за Великобритания, е бил ескортиран от изтребители при преминаването му през въздушното пространство на Чехия. Случаят е от 11 август, информира авиопорталът The Aviation Herald.

Boeing 737, изпълняващ полет от София до Лондон Станстед, със 174 души на борда, летял над Австрия, когато не му било разрешено да влезе в чешкото въздушно пространство. Maшината завила наляво, за да остане в австрийското небе и да лети около Чехия.

Докато била над Германия, два изтребителя Eurofighter се присъединили към него и го придружили до преминаване през Нидерландия.

Самолетът продължил към Лондон и около 2 часа, след като избегнал чешкото въздушно пространство, кацнал успешно в английската столица, предава NOVA.

Според информацията на The Aviation Herald е бил получен план за атака срещу полета. Това наложило ескорта от изтребители, които не са открили нищо необичайно.

