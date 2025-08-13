Любопитно

Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“

Актьорът влезе сред дамите в предаването с тайна мисия

13 август 2025, 14:23
Стефан Попов-Чефо се впусна в романтичното приключение „Диви и красиви“
Източник: NOVA

А ктьорът и инфлуенсър Стефан Попов-Чефо даде шанс на любовта и влезе под прикритие в романтичното риалити „Диви и красиви“. Той ще има привилегията да общува с дамите под претекст, че е част от екипа на предаването, а по този начин ще провери дали те са искрени в намеренията си да срещнат сродна душа или са тук, за да търсят известност. В края на седмицата Чефо ще трябва да вземе решение дали някое от момичета е докоснало сърцето му и той иска да остане и да се превърне в пълноправен участник, или ще си тръгне.

Още с появата си Стефан усети женско внимание върху себе си. Той сподели, че до момента не е имал успех в любовта и сега се надява да открие дама, която ще се превърне в негова истинска спътница. Решението му да опознае участничките ще премине през серия от срещи, които ще бъдат маскирани като снимки на неговия подкаст. А дали ще усети трепет и ще получи нужните отговори?

Източник: NOVA

Тази вечер дамският и мъжкият лагер ще се впуснат в непредвидими водни битки, а най-добрите сред тях ще извоюват изключителната привилегия да присъстват на вечерните коктейли на срещуположния пол. Победителите от двете битки ще бъдат посрещнати с широки усмивки в сайванта и Палата на любовта. Те ще бъдат подложени на кръстосан разпит от останалите в опит да разберат повече за хората, които са ги развълнували най-силно по време на срещите на сляпо.

Кои ще са големите победители? Кой от мъжете ще получи тайно любовно послание и кои участници ще получат следващите гривни на любовта?

Гледайте „Диви и красиви“ от 21:00 ч. по NOVA

Източник: NOVA    
Диви и красиви Стефан Попов-Чефо романтично риалити любов риалити шоу под прикритие сродна душа участници Палата на любовта NOVA
Последвайте ни

По темата

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Когато Neue Klasse положи основите на успеха на BMW

Когато Neue Klasse положи основите на успеха на BMW

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

България Преди 31 минути

Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград

Джорджина Родригес: От продавачка в Gucci до годеница на Кристиано Роналдо

Джорджина Родригес: От продавачка в Gucci до годеница на Кристиано Роналдо

Любопитно Преди 33 минути

Докато е работила в магазин на Gucci, Джорджина се е запознала с Кристиано Роналдо

Топ 5 на най-злопаметните зодии, които никога не прощават

Топ 5 на най-злопаметните зодии, които никога не прощават

Любопитно Преди 49 минути

От Лъв до Скорпион – вижте кои зодии пазят обидите като съкровище и никога не ги забравят

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

България Преди 52 минути

Прокуратурата е уведомена за случая

Шофьор загина в катастрофа в Хасковско

Шофьор загина в катастрофа в Хасковско

България Преди 55 минути

Инцидентът е станал между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

България Преди 1 час

Той оказал съпротива при проверка

50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

Любопитно Преди 1 час

Част от фосилната кост беше извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп

Доналд Тръмп и Барак Обама

Тръмп скри портрета на Обама на забранено стълбище в Белия дом

България Преди 1 час

Бившият президент наруши дългогодишна традиция, премествайки картината на своя предшественик далеч от погледа на посетителите

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

България Преди 1 час

Отдел „Закрила на детето“ се зае със случая

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

България Преди 1 час

„Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика"

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

България Преди 1 час

Задържан е за срок до 72 часа

Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

Свят Преди 2 часа

Украинският президент пристигна в Берлин, откъдето ще проведе видеоконферентен разговор с американския си колега

<p>Издирват трима от &quot;Наглите&quot;</p>

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето

България Преди 2 часа

Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки

Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици

Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици

България Преди 2 часа

Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ

<p>Всички жени на Доналд Тръмп - от Ивана до Мелания</p>

Съпругите и приятелките на Доналд Тръмп - от френска първа дама до „Кралицата на Вирджиния“

Свят Преди 2 часа

От Ивана Зелничкова и Марла Мейпълс до Мелания Тръмп – преглед на романтичните връзки на бившия американски президент през годините

Бруклин Бекъм със съпругата си Никола Пелц

Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

Любопитно Преди 2 часа

Вижте кой е Георги Сандев

Всичко от днес

От мрежата

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Кралски потайности: Това, което прикрива Кейт Мидълтън

Edna.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Gong.bg

NOVA: Матей Казийски със сензационен трансфер в България

Gong.bg

Предложение: Родителите на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

Nova.bg

Преди срещата с Путин: Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери

Nova.bg