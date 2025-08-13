Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

С лед проверка, Районната прокуратурата във Видин изпрати преписката по случая с видео клипа с насилие между малолетни момичета в град Кула на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в град Вълчедръм. Това съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

На 8 август в центъра на Кула едно от децата нападнало другото, като го хванало за косата, съборило на земята, наредило му да му се моли, ритало го, удряло и го скубало. На 11 август отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в Кула се е самосезирал по случая. Уведомени са били органите на реда. Проведена е и среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие, с участие на прокурор от Районна прокуратура – Видин.

Установени са децата от видео клипа – 13-годишно момиче от град Вълчедръм и 11-годишно момиче от Кула, както и техните родители. Социалните работници са снели сведения от запознати със случая, като е проведен и видео разговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в полицейското управление в Кула и Районна прокуратура - Видин.

Поводът за агресивното поведение на 13-годишното момиче е недоволството му от последването от страна на пострадалата на конкретно лице в социална мрежа, уточняват от прокуратурата.

Нападателката е малолетна и не е наказателноотговорна според закона. С оглед компетентността на Районна прокуратура – Видин днес преписката е изпратена за прилагане на възпитателни мерки от местната комисия в град Вълчедръм, където е настоящия ѝ адрес.