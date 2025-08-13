Свят

Тийнейджъри са арестувани за обира на дома на Брад Пит

Заподозрените са обвинени в редица „обири на знаменитости", насочени към домовете на актьори и професионални спортисти

13 август 2025, 10:29
Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега
Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска

Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска
Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж
Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента
Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Орбан: Русия спечели войната в Украйна
Карълайн Левит: Срещата с Путин е

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп
Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев
Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Ч етирима тийнейджъри са арестувани за кражба с взлом, при която домът на актьора Брад Пит е бил ограбен, съобщи полицията.

(От видеото си припомнете измамата с Брад Пит)

Заподозрените са обвинени в редица „обири на знаменитости“, насочени към домовете на актьори и професионални спортисти, заяви началникът на полицията в Лос Анджелис Джим Макдонъл, цитиран от BBC.

Той съобщи, че заподозрените мъже, двама 18-годишни, един 17-годишен и един 16-годишен, са членове на улични банди, а имущество, откраднато при обирите, е било открито, когато полицията е претърсила домовете им.

Полицията не е посочила имената на тези, чиито имоти са били обект на обири, но известни личности, включително Никол Кидман и Кийт Ърбан, питчърът на „Лос Анджелис Доджърс“ Йошинобу Ямамото и бившият нападател на футболния клуб „Лос Анджелис“ Оливие Жиру, са съобщили за нахлуване с взлом тази година.

Разследването е започнало в края на юни, след като домът на Пит е бил ограбен от трима маскирани крадци.

Макдонъл каза, че групата е прескочила оградата около дома в Лос Фелиз и е счупила прозорец, скочила е вътре и е взела вещи, преди да избяга.

Полицията не потвърди, че домът принадлежи на носителя на Оскар актьор, но адресът съвпада с този на имот, който Пит е купил през 2023 г.

Голямата къща с три спални се намира точно до Грифит Парк, където се намира известният надпис на Холивуд. Тя е заобиколена от ограда и зеленина, които предпазват имота от обществеността.

Пит не е бил вкъщи по време на обира и е представял новия си филм „Формула 1“. BBC се е свързала с представители на актьора.

Макдонъл каза, че разследващите са установили, че заподозрените са били част от екип, който „е обирал различни известни жители в целия град“, сред които, според него, са били домовете на „актьори и професионални спортисти“.

Миналата седмица властите са проследили четиримата заподозрени и са успели да ги арестуват по обвинения в обира, добави той.

Полицията не уточни какви предмети са били открити, след като полицията е претърсила домовете им.

Макдонъл каза, че крадци като тази група са станали все по-умни в престъпленията си - поставяйки камери за наблюдение в близки цветни лехи или от другата страна на улицата от домовете, които претърсват, за да наблюдават рутината на жертвата.

Той каза, че крадците са използвали и заглушители на Wi-Fi сигнали, за да деактивират системи за домашно видеонаблюдение и камери, които биха могли да предупредят собствениците на жилища или полицията за взлом.

Той отбеляза, че известни личности и спортисти могат да бъдат по-лесни мишени, тъй като техните изяви се публикуват онлайн.

Той обаче отбеляза, че всеки, който публикува в социалните медии информация за пътуванията си, може несъзнателно да предупреди потенциален крадец за местоположението си.

„Ние всъщност не се замисляме достатъчно... [макар и да] искаме приятелите ни да знаят къде сме и какво правим, вие разказвате и на всички останали, които може би се опитват да се възползват от ситуацията“, каза Макдонъл.

Източник: BBC/БГНЕС    
Източник: BBC/БГНЕС
