Тийнейджъри са арестувани за обира на дома на Брад Пит

Ч етирима тийнейджъри са арестувани за кражба с взлом, при която домът на актьора Брад Пит е бил ограбен, съобщи полицията.

(От видеото си припомнете измамата с Брад Пит)

Заподозрените са обвинени в редица „обири на знаменитости“, насочени към домовете на актьори и професионални спортисти, заяви началникът на полицията в Лос Анджелис Джим Макдонъл, цитиран от BBC .

Той съобщи, че заподозрените мъже, двама 18-годишни, един 17-годишен и един 16-годишен, са членове на улични банди, а имущество, откраднато при обирите, е било открито, когато полицията е претърсила домовете им.

Teens arrested for Brad Pitt burglary targeted other LA stars, say police https://t.co/XpPb8e7Wj2 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 13, 2025

Полицията не е посочила имената на тези, чиито имоти са били обект на обири, но известни личности, включително Никол Кидман и Кийт Ърбан, питчърът на „Лос Анджелис Доджърс“ Йошинобу Ямамото и бившият нападател на футболния клуб „Лос Анджелис“ Оливие Жиру, са съобщили за нахлуване с взлом тази година.

Разследването е започнало в края на юни, след като домът на Пит е бил ограбен от трима маскирани крадци.

Макдонъл каза, че групата е прескочила оградата около дома в Лос Фелиз и е счупила прозорец, скочила е вътре и е взела вещи, преди да избяга.

Brad Pitt’s LA mansion burglarized, thefts ransacked home after breaking in through window: report https://t.co/EE0koVXzde pic.twitter.com/N0WwZH4yKq — New York Post (@nypost) June 26, 2025

Полицията не потвърди, че домът принадлежи на носителя на Оскар актьор, но адресът съвпада с този на имот, който Пит е купил през 2023 г.

Голямата къща с три спални се намира точно до Грифит Парк, където се намира известният надпис на Холивуд. Тя е заобиколена от ограда и зеленина, които предпазват имота от обществеността.

Пит не е бил вкъщи по време на обира и е представял новия си филм „Формула 1“. BBC се е свързала с представители на актьора.

Макдонъл каза, че разследващите са установили, че заподозрените са били част от екип, който „е обирал различни известни жители в целия град“, сред които, според него, са били домовете на „актьори и професионални спортисти“.

4 members of burglary crew arrested after Brad Pitt's Los Angeles home was 'ransacked'https://t.co/35ynBwbGxj — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 12, 2025

Миналата седмица властите са проследили четиримата заподозрени и са успели да ги арестуват по обвинения в обира, добави той.

Полицията не уточни какви предмети са били открити, след като полицията е претърсила домовете им.

Макдонъл каза, че крадци като тази група са станали все по-умни в престъпленията си - поставяйки камери за наблюдение в близки цветни лехи или от другата страна на улицата от домовете, които претърсват, за да наблюдават рутината на жертвата.

Той каза, че крадците са използвали и заглушители на Wi-Fi сигнали, за да деактивират системи за домашно видеонаблюдение и камери, които биха могли да предупредят собствениците на жилища или полицията за взлом.

Той отбеляза, че известни личности и спортисти могат да бъдат по-лесни мишени, тъй като техните изяви се публикуват онлайн.

Той обаче отбеляза, че всеки, който публикува в социалните медии информация за пътуванията си, може несъзнателно да предупреди потенциален крадец за местоположението си.

„Ние всъщност не се замисляме достатъчно... [макар и да] искаме приятелите ни да знаят къде сме и какво правим, вие разказвате и на всички останали, които може би се опитват да се възползват от ситуацията“, каза Макдонъл.