Шофьор загина в катастрофа в Хасковско

Инцидентът е станал между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище

13 август 2025, 13:53
Шофьор загина в катастрофа в Хасковско
Източник: БТА

В одач загина в катастрофа на третокласен път между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал в 16:30 часа във вторник.

Автомобилът е бил управляван от 40-годишен шофьор от Пазарджик. След загуба на контрол над колата, той е излязъл извън платното вляво, ударил се е в мантинела и след това в дърво. Пристигналите на място медици са констатирали, че мъжът е починал на място.

Образувано е досъдебно производство, допълват от полицията.

Предишното тежко произшествие със загинал в региона бе на 24 юли, когато 63-годишен шофьор на лек автомобил излезе вдясно извън платното на ул. "Страашимир Дочков" в Свиленград и падна в триметров изкоп.   

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
Прокуратурата е уведомена за случая

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе в НС промените в първите дни на септември

Бившият президент наруши дългогодишна традиция, премествайки картината на своя предшественик далеч от погледа на посетителите

Отдел „Закрила на детето" се зае със случая

„Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика"

Задържан е за срок до 72 часа

Украинският президент пристигна в Берлин, откъдето ще проведе видеоконферентен разговор с американския си колега

Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки

Вижте кой е Георги Сандев

Темата за продажбата на над 4400 държавни имота през търгове, е в обществения дневен ред вече повече от месец

Над 2,2 млн. лв. бонуси са раздадени за миналата година, твърдят от "Института за пътна безопасност"

Обектът изглежда с цилиндрична форма, наподобяващ ракета, със синкав „връх" в задната част

В официално становище до министър Гуцанов организацията посочва, че мярката е дискриминационна и застрашава младите семейства в селското стопанство

Тенденцията идва на фона на нарастващата загриженост на експертите, че милениалите и поколението Z имат по-малко сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст

„Честно, бих подновявал обетите си с нея всеки ден"

Киев се страхува да не бъде изключен от преговорите, докато Тръмп може да укрепи позициите на Путин точно в момент, когато Русия започва да усеща натиска на войната

