Любопитно

50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

Част от фосилната кост беше извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп

13 август 2025, 13:14
50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън
Източник: iStock/Getty Images

Н ови кости от динозаври откриха учени край Трън. Това обявиха в официалната Facebook страница на Националния природонаучен музей, София (НПМ).

В периода от 28 юли до 5 август се проведе Осмата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН до находището на динозаври и други гръбначни животни с къснокредна възраст край град Трън. Работата на терен и тази година завърши с нови находки от динозаври, посочват от НПМ.

Ръководителят на експедицията, доц. Латинка Христова от НПМ-БАН, откри почти изцяло запазено ребро от динозавър с дължина около 50 сантиметра. Част от фосилната кост беше извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп.

В екипа участваха още проф. Марлена Янева от Геологическия институт "Страшимир Димитров" – БАН, доц. Дочо Дочев от Софийския университет "Св. Климент Охридски", ас. Владимир Николов от НПМ-БАН, студентите Георги Севов и Мартин Чавдаров, както и докторантката от Института по минералогия и кристалография на БАН Гергана Велянова.

Въпреки лошото време, което съкрати планираните теренни проучвания с два дни, експедицията беше успешна. Бяха открити около 30 нови фосилни останки от гръбначни животни, сред които парчета от различни по размер кости, включително една, която вероятно принадлежи на динозавър, няколко по-големи фрагмента от коруби на костенурки, около половин дузина зъби от два вида крокодили, зъб, прешлен и люспи от панцерни щуки, както и фрагменти от кости на земноводни, посочват от НПМ.

Палеонтолозите събраха и разнообразни фосилни семена и ядки, които могат да разкрият повече за флората в региона през Късната креда.

Освен работата в основното находище, екипът извърши и теренни проучвания в горнокредни скални последователности между градовете Трън и Брезник. Въпреки че там не бяха открити останки от гръбначни животни, бяха събрани редки образци от фосилна флора, отпечатъци от листа с къснокредна възраст. Според учените тези находки са обнадеждаващи, тъй като в бъдеще в района може да бъдат намерени и кости от сухоземни животни.

Тазгодишната експедиция беше подкрепена от инициативата "Тениска с кауза", които дариха събраните средства, както и от частни дарители.

Вижте повече в нашата галерия:

Намериха кости от динозаври край Трън
6 снимки
Нови кости от динозаври откриха учени край Трън
Нови кости от динозаври откриха учени край Трън
Нови кости от динозаври откриха учени край Трън
Нови кости от динозаври откриха учени край Трън
Динозаври Трън Палеонтология Фосили Открития Учени Национален природонаучен музей Късна креда Експедиция Кости
Последвайте ни

По темата

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Съпругите и приятелките на Доналд Тръмп - от френска първа дама до „Кралицата на Вирджиния“

Съпругите и приятелките на Доналд Тръмп - от френска първа дама до „Кралицата на Вирджиния“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Когато Neue Klasse положи основите на успеха на BMW

Когато Neue Klasse положи основите на успеха на BMW

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Топ 5 на най-злопаметните зодии, които никога не прощават

Топ 5 на най-злопаметните зодии, които никога не прощават

Любопитно Преди 6 минути

От Лъв до Скорпион – вижте кои зодии пазят обидите като съкровище и никога не ги забравят

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

България Преди 9 минути

Прокуратурата е уведомена за случая

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

България Преди 53 минути

Отдел „Закрила на детето“ се зае със случая

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

България Преди 59 минути

„Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика"

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

България Преди 1 час

Задържан е за срок до 72 часа

<p>Полицаи спряха и претърсиха&nbsp;Леонардо ди Каприо</p>

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Любопитно Преди 1 час

Той се появи без обичайното си покривало за лице, докато купонясваше в Ибиса, но въпреки това не беше разпознат от полицията

Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

Свят Преди 1 час

Украинският президент пристигна в Берлин, откъдето ще проведе видеоконферентен разговор с американския си колега

<p>Издирват трима от &quot;Наглите&quot;</p>

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето

България Преди 1 час

Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки

Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици

Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици

България Преди 1 час

Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ

Бруклин Бекъм със съпругата си Никола Пелц

Българин е сред новите най-добри приятели на Бруклин Бекъм

Любопитно Преди 1 час

Вижте кой е Георги Сандев

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

Казусът с държавните имоти: Карта, вето и политически спорове

България Преди 2 часа

Темата за продажбата на над 4400 държавни имота през търгове, е в обществения дневен ред вече повече от месец

<p>Сигнал: Над 2 милиона лева бонуси били раздадени в АПИ</p>

Комисията за противодействие на корупцията проверява сигнала за бонусите в АПИ

България Преди 2 часа

Над 2,2 млн. лв. бонуси са раздадени за миналата година, твърдят от "Института за пътна безопасност"

Британец инцидентно засне НЛО, докато снимаше кучето си

Британец инцидентно засне НЛО, докато снимаше кучето си

Свят Преди 2 часа

Обектът изглежда с цилиндрична форма, наподобяващ ракета, със синкав „връх“ в задната част

<p>Нови правила за майчинството застрашават жените земеделки</p>

БАБ: Новите промени в Кодекса за социално осигуряване ощетяват майките земеделски производители

България Преди 2 часа

В официално становище до министър Гуцанов организацията посочва, че мярката е дискриминационна и застрашава младите семейства в селското стопанство

<p>Възходът на &bdquo;сиво сексуалните&ldquo; &ndash; нов вид сексуална ориентация</p>

Възходът на „сиво сексуалните“ – нов вид сексуална ориентация

Любопитно Преди 2 часа

Тенденцията идва на фона на нарастващата загриженост на експертите, че милениалите и поколението Z имат по-малко сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст

​Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха брачните си обрети

​Бруклин Бекъм и Никола Пелц подновиха брачните си обрети

Любопитно Преди 2 часа

„Честно, бих подновявал обетите си с нея всеки ден“

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Не го разпознаха и го претърсиха: Какво се случи с Лео ди Каприо в Ибиса (ВИДЕО)

Edna.bg

България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Gong.bg

NOVA: Матей Казийски със сензационен трансфер в България

Gong.bg

Предложение: Майките на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

Nova.bg

Преди срещата с Путин: Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери

Nova.bg