50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

Н ови кости от динозаври откриха учени край Трън. Това обявиха в официалната Facebook страница на Националния природонаучен музей, София (НПМ).

В периода от 28 юли до 5 август се проведе Осмата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН до находището на динозаври и други гръбначни животни с къснокредна възраст край град Трън. Работата на терен и тази година завърши с нови находки от динозаври, посочват от НПМ.

Ръководителят на експедицията, доц. Латинка Христова от НПМ-БАН, откри почти изцяло запазено ребро от динозавър с дължина около 50 сантиметра. Част от фосилната кост беше извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп.

В екипа участваха още проф. Марлена Янева от Геологическия институт "Страшимир Димитров" – БАН, доц. Дочо Дочев от Софийския университет "Св. Климент Охридски", ас. Владимир Николов от НПМ-БАН, студентите Георги Севов и Мартин Чавдаров, както и докторантката от Института по минералогия и кристалография на БАН Гергана Велянова.

Въпреки лошото време, което съкрати планираните теренни проучвания с два дни, експедицията беше успешна. Бяха открити около 30 нови фосилни останки от гръбначни животни, сред които парчета от различни по размер кости, включително една, която вероятно принадлежи на динозавър, няколко по-големи фрагмента от коруби на костенурки, около половин дузина зъби от два вида крокодили, зъб, прешлен и люспи от панцерни щуки, както и фрагменти от кости на земноводни, посочват от НПМ.

Палеонтолозите събраха и разнообразни фосилни семена и ядки, които могат да разкрият повече за флората в региона през Късната креда.

Освен работата в основното находище, екипът извърши и теренни проучвания в горнокредни скални последователности между градовете Трън и Брезник. Въпреки че там не бяха открити останки от гръбначни животни, бяха събрани редки образци от фосилна флора, отпечатъци от листа с къснокредна възраст. Според учените тези находки са обнадеждаващи, тъй като в бъдеще в района може да бъдат намерени и кости от сухоземни животни.

Тазгодишната експедиция беше подкрепена от инициативата "Тениска с кауза", които дариха събраните средства, както и от частни дарители.