България

Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици

Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ

13 август 2025, 12:34
Катастрофа с петима пострадали край Разград, шофьорът - с положителен тест за наркотици
Източник: Областна дирекция на МВР - Разград

П етима мъже са пострадали при катастрофа на пътя Завет - Брестовене, област Разград, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

Водач на джип, на 55-годишна възраст от силистренското село Старо село, движейки се в посока Завет, е загубил контрол над автомобила и се е преобърнал по таван извън пътното платно. В колата се возели още четирима души – 18-годишно момче и трима мъже на 58, 21 и 49 години.

Всички пътници и водачът са откарани в разградската болница.

След преглед е установено, че най-младият има фрактура на лакътна кост, 49-годишният е с фрактура на носни костици, 58-годишният има фрактура на ребра и комоцио, а 21-годишният – комоцио. 

На водача е извършена проверка за употреба на алкохол и наркотици. Пробата с дрегер е отрицателна, но Drug test-ът е отчел резултат, положителен на амфетамин.

Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ. Той е настанен в хирургичното отделение под наблюдение. По случая се води досъдебно производство, посочват от Областната дирекция на МВР в Разград.

През миналата седмица са регистрирани четири пътнотранспортни произшествия на територията на област Разград, при които петима души са пострадали. Нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 4 до 10 август, са 3845, сочат данните на полицията.

Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
