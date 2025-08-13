Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение в Берлин, където ще участва във видеоконферентния разговор с Доналд Тръмп преди предстоящата в петък среща на американския президент с руския му колега Владимир Путин, предаде Франс прес, позовавайки се на служител на германското правителство.

Зеленски и няколко други европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон, искат да убедят Тръмп да защити интересите на Украйна на двустранната среща на върха, насрочена за петък в Аляска.

Украинският президент беше посрещнат в германската столица от канцлера Фридрих Мерц.

Планирано е европейските съюзници на Украйна да разговарят в 14 ч. (15 ч. българско време), като освен Мерц и Зеленски, в разговора ще се включат лидерите на Франция, Великобритания, Италия, Полша и Финландия, както и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Около час по-късно те ще проведат втора дискусия с Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Европейските правителства се опасяват, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия, което Киев категорично отхвърля.

Американският президент описа срещата в Аляска като усилие за напредък към края на войната, която в момента е в четвъртата си година, отбелязва АФП.