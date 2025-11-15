Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

У краинските сили, поради прегрупирането на бойните формирования, промяната в конфигурацията на линията за контакт, както и необходимостта да се запази живота на военнослужещите, са изтеглени от Нововасилевка в Запорожка област на позиции, по-благоприятни за отбрана, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг" на сухопътните войски на Украйна.

В Запорожка област и в южната част на Днепропетровска област врагът не намалява интензивността на атаките, артилерийския обстрел и нападенията с огнестрелни оръжия.

През изминалото денонощие в секторите Олександроград и Гуляйполе са се състояли близо 40 сражения. Руските сили продължават атаките си и опитите да проникнат по-дълбоко в украинската отбрана.

Russians are now visually geolocated capturing nearly all of Novopavlovka, a key village in the Dnepropetrovsk region. Geolocation: 48.149019, 36.803638 pic.twitter.com/kGRWBqyWtR — Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) November 15, 2025

През последните 24 часа са били регистрирани над 350 атаки, при които са били използвани над 1500 боеприпаса. Руските загуби възлизат на близо 300 души от личния състав и 58 оръжейни единици и техника, включително един танк, бронирани машини, различни видове артилерийски системи и лека моторизирана техника.

Продължават мерките за блокиране на напредъка на врага и нанасяне на комбинирани удари, се посочва в изявлението в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг".

Междувременно украинските сили са взривили пътя между Селидово и Покровск в Донецка област, съобщи Укринформ, позовавайки се на изявление във "Фейсбук" на 7-и Корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски на ВСУ.

"Въоръжените сили прекъснаха логистичните маршрути на врага по подстъпите към Покровск. В резултат на въздушен удар пътят, свързващ Селидово и Покровск, е унищожен. По този начин руснаците са загубили възможността да използват този маршрут, за да проникнат в Покровск с леки превозни средства", подчертаха военните.

В други райони украинските сили поставят допълнителни инженерни препятствия. Междувременно командването на руските сили изпраща "самоубийствени отряди", за да разчистват тези препятствия, се посочва в изявлението.

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск, където се регистрира най-висока интензивност на сраженията и въздушните удари. Според него през изминалия ден в този район е имало над 50 сражение, а руските сили са извършили над 11 въздушни удара срещу украински позиции.