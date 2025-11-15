Свят

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск

15 ноември 2025, 19:05
Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област
Източник: Getty Images

У краинските сили, поради прегрупирането на бойните формирования, промяната в конфигурацията на линията за контакт, както и необходимостта да се запази живота на военнослужещите, са изтеглени от Нововасилевка в Запорожка област на позиции, по-благоприятни за отбрана, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг" на сухопътните войски на Украйна. 

В Запорожка област и в южната част на Днепропетровска област врагът не намалява интензивността на атаките, артилерийския обстрел и нападенията с огнестрелни оръжия. 

През изминалото денонощие в секторите Олександроград и Гуляйполе са се състояли близо 40 сражения. Руските сили продължават атаките си и опитите да проникнат по-дълбоко в украинската отбрана. 

През последните 24 часа са били регистрирани над 350 атаки, при които са били използвани над 1500 боеприпаса. Руските загуби възлизат на близо 300 души от личния състав и 58 оръжейни единици и техника, включително един танк, бронирани машини, различни видове артилерийски системи и лека моторизирана техника. 

Продължават мерките за блокиране на напредъка на врага и нанасяне на комбинирани удари, се посочва в изявлението в "Телеграм" на Оперативно командване "Юг". 

Междувременно украинските сили са взривили пътя между Селидово и Покровск в Донецка област, съобщи Укринформ, позовавайки се на изявление във "Фейсбук" на 7-и Корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски на ВСУ. 

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

"Въоръжените сили прекъснаха логистичните маршрути на врага по подстъпите към Покровск. В резултат на въздушен удар пътят, свързващ Селидово и Покровск, е унищожен. По този начин руснаците са загубили възможността да използват този маршрут, за да проникнат в Покровск с леки превозни средства", подчертаха военните. 

В други райони украинските сили поставят допълнителни инженерни препятствия. Междувременно командването на руските сили изпраща "самоубийствени отряди", за да разчистват тези препятствия, се посочва в изявлението. 

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск, където се регистрира най-висока интензивност на сраженията и въздушните удари. Според него през изминалия ден в този район е имало над 50 сражение, а руските сили са извършили над 11 въздушни удара срещу украински позиции. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Украински сили Руски атаки Запорожка област Покровск Бойни действия Отстъпление Донецка област Военни загуби Логистика Фронтова линия
Последвайте ни

По темата

Почина рок музикантът Иван Милев

Почина рок музикантът Иван Милев

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Тежка катастрофа блокира прохода

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Колумбия купува изтребители

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Свят Преди 41 минути

Това каза представител на назначеното от Москва ръководство на централата

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 55 минути

Валентин, Давид, Стоянов и Сияна се борят за голямата награда от 100 000 лв.

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

<p>Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване</p>

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

България Преди 3 часа

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

<p>Мерц запазва &quot;защитната стена&quot; срещу АзГ</p>

Мерц: Няма да има никакво сътрудничество с крайнодясната АзГ

Свят Преди 3 часа

Мерц последователно заявява, че блокът му ХДС/ХСС никога няма да работи с АзГ

<p>КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия</p>

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Свят Преди 3 часа

Около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са били толкова стари, че е имало нужда да бъдат преработвани в руски заводи

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

България Преди 3 часа

При инцидента и двете коли са с унищожени предници

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят Преди 3 часа

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Свят Преди 3 часа

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

<p>&quot;Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?&quot;</p>

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София

България Преди 4 часа

Граждани издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите"

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Любопитно Преди 4 часа

Премиерата на криминалната драма предстои в понеделник от 22:00 ч. по NOVA

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

България Преди 5 часа

Часове преди САЩ да обявят дерогацията за страната ни - Румен Спецов беше назначен за особен управител на активите на "Лукойл" в България

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Свят Преди 5 часа

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

България Преди 5 часа

Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента

<p>Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано?</p>

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Свят Преди 6 часа

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Свят Преди 7 часа

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Edna.bg

Евгени Генчев с рубрика в Edna.bg и ексклузивно интервю с Константинос Аргирос от Атина

Edna.bg

Пълен стадион посрещна българските национали в Бурса

Gong.bg

Официално: Душан Керкез има нов отбор

Gong.bg

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Кои са най-актуалните наркотици на пазара

Nova.bg

Премиерът: Бюджетът гарантира преход към еврото без инфлационни шокове или намаляване на доходите

Nova.bg