Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Мотоциклетистът е откаран в болница

15 ноември 2025, 17:40
Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист
П роходът Шипка е затворен заради катастрофа, в която е пострадал мотоциклетист. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Оттам посочват, че в 15:33 ч. е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие в прохода. На км. 174+800 движещ се в посока Габрово мотоциклет се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 54-годишен водач. В резултат на удара тежко е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болница.

Проходът в момента е затворен за движение в двете посоки. На място се извършват процесуално-следствени действия. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през паметник Бузлуджа.

По-рано днес тежка катастрофа ограничи движението по автомагистрала "Тракия" в района на Стара Загора.

Източник: БТА, Емил Димов    
