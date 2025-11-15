Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Е кстремни метеорологични условия, предизвикани от бурята „Клаудия“, отнеха живота на трима души и раниха десетки в Португалия, съобщиха днес властите, докато във Великобритания спасителните екипи организираха евакуации заради големи наводнения в Уелс и Англия, предаде Ройтерс.
Метеоролигичните условия в Португалия и части от съседна Испания от дни са екстремни заради бурята „Клаудия“, която достигна днес райони в Великобритания и Ирландия.
Спасителните екипи са намерили телата на възрастна двойка в наводнената им къща в португалския град Фернао Феро, в четвъртък. Предполага се, че загиналите не са успели да се евакуират на фона на покачването на водата през нощта.
Au Portugal, le passage de la tempête Claudia a causé des inondations et de nombreux dégâts. Deux personnes ont perdu la vie près de Lisbonne. #JT13H pic.twitter.com/xdoS9nB9Fj— franceinfo (@franceinfo) November 14, 2025
Днес торнадо е ударило града Албуфейра в южната част на Португалия, съобщиха службите за спешна помощ. Кадри публикувани в интернет, показаха торнадото, което е повредило и унищожило каравани в къмпинг, където регионалният командир на гражданската защита Витор Ваз Пинто заяви, че 85-годишна британска жена е загинала. Също двадесет и осем души са били ранени в близък хотел, като са в болница с тежки наранявания, добави той. В изявление днес португалският президент Марсело Ребело де Соуза изрази „солидарността си със семейството на жертвата, която е загинала“ в Албуфейра, и пожела бързо възстановяване на ранените.
Португалската метеорологична служба обяви в цялата най-южна част на Португалия, Алгарве, и районите Бежа и Сетубал предпоследното ниво на тревога - „кехлибарен код“.
Във Великобритания днес големи наводнения засегнаха град Монмът и околните райони в югоизточната част на Уелс. Пожарната и спасителната служба на Южен Уелс съобщи, че провежда спасителни операции, евакуации и проверки за благосъстоянието на хората.
An 85-year-old British woman has died at a holiday campsite after Storm Claudia hit the Portuguese city of Albufeira— Sky News (@SkyNews) November 15, 2025
Regional commander of the Algarve, Vitor Vaz Pinto, said dozens of people were injured in the area. pic.twitter.com/kZ1XrByVgH
„Бурята Клаудия причини значителни наводнения в части от Уелс през нощта, като те продължават да засягат домове, предприятия, транспортна и енергийна инфраструктура“, заяви говорител на уелското правителство. Аероснимки показаха широко разпространени наводнения в Монмът, като водата е заляла центъра на града и жилищните райони, след като близката река е преляла през нощта.
„Природни ресурси Уелс“ (Natural Resources Wales) е издал 28 предупреждения за наводнения от различна степен.
В Англия, според последната актуализация на Агенцията по околната среда, има общо 183 предупреждения за наводнен, 49 от които са активни.
Good evening all! We’re finally getting close to the end of Storm Claudia’s assault on Iberia. The most notable event today was the deadly tornado which struck #Albufeira, associated with a supercell thunderstorm. The tornado caused significant damage, at least 30 injuries, and… pic.twitter.com/3YkhosoCjz— Weather Watcher (@WXWatcher07) November 15, 2025