Свят

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Наводнения парализираха Великобритания

15 ноември 2025, 20:02
Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи
Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“
BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч
Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок
Военна операция

Военна операция "Южно копие" - САЩ противодействат на накротрафика в Западното полукълбо
Американски гигант иска да купи активите на

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"
След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

Е кстремни метеорологични условия, предизвикани от бурята „Клаудия“, отнеха живота на трима души и раниха десетки в Португалия, съобщиха днес властите, докато във Великобритания спасителните екипи организираха евакуации заради големи наводнения в Уелс и Англия, предаде Ройтерс.

Метеоролигичните условия в Португалия и части от съседна Испания от дни са екстремни заради бурята „Клаудия“, която достигна днес райони в Великобритания и Ирландия.

Спасителните екипи са намерили телата на възрастна двойка в наводнената им къща в португалския град Фернао Феро, в четвъртък. Предполага се, че загиналите не са успели да се евакуират на фона на покачването на водата през нощта.

Днес торнадо е ударило града Албуфейра в южната част на Португалия, съобщиха службите за спешна помощ. Кадри публикувани в интернет, показаха торнадото, което е повредило и унищожило каравани в къмпинг, където регионалният командир на гражданската защита Витор Ваз Пинто заяви, че 85-годишна британска жена е загинала. Също двадесет и осем души са били ранени в близък хотел, като са в болница с тежки наранявания, добави той. В изявление днес португалският президент Марсело Ребело де Соуза изрази „солидарността си със семейството на жертвата, която е загинала“ в Албуфейра, и пожела бързо възстановяване на ранените.

Португалската метеорологична служба обяви в цялата най-южна част на Португалия, Алгарве, и районите Бежа и Сетубал предпоследното ниво на тревога - „кехлибарен код“.

Във Великобритания днес големи наводнения засегнаха град Монмът и околните райони в югоизточната част на Уелс. Пожарната и спасителната служба на Южен Уелс съобщи, че провежда спасителни операции, евакуации и проверки за благосъстоянието на хората.

„Бурята Клаудия причини значителни наводнения в части от Уелс през нощта, като те продължават да засягат домове, предприятия, транспортна и енергийна инфраструктура“, заяви говорител на уелското правителство. Аероснимки показаха широко разпространени наводнения в Монмът, като водата е заляла центъра на града и жилищните райони, след като близката река е преляла през нощта.

„Природни ресурси Уелс“ (Natural Resources Wales) е издал 28 предупреждения за наводнения от различна степен.

В Англия, според последната актуализация на Агенцията по околната среда, има общо 183 предупреждения за наводнен, 49 от които са активни.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Буря Клаудия Екстремни метеорологични условия Наводнения Торнадо Португалия Великобритания Жертви Пострадали Спасителни операции Метеорологични предупреждения
Последвайте ни

По темата

Почина рок музикантът Иван Милев

Почина рок музикантът Иван Милев

Какви са плановете за бъдещето на рафинерията на

Какви са плановете за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Румъния?

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Технологии Преди 28 минути

Учените от Университета на Чжъцзян са преплели гъвкави и твърди полимерни вериги на молекулярно ниво

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Свят Преди 50 минути

Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти

<p>Сблъсъци на COP30 - активисти щурмуваха конференцията&nbsp;</p>

Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията

Свят Преди 2 часа

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Свят Преди 2 часа

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

България Преди 3 часа

Мотоциклетистът е откаран в болница

<p>Желязков: Това е възможният бюджет</p>

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

България Преди 3 часа

Премиерът защити и избора на Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл"

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

<p>Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване</p>

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

България Преди 4 часа

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

<p>Мерц запазва &quot;защитната стена&quot; срещу АзГ</p>

Мерц: Няма да има никакво сътрудничество с крайнодясната АзГ

Свят Преди 4 часа

Мерц последователно заявява, че блокът му ХДС/ХСС никога няма да работи с АзГ

<p>КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия</p>

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Свят Преди 5 часа

Около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са били толкова стари, че е имало нужда да бъдат преработвани в руски заводи

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

България Преди 5 часа

При инцидента и двете коли са с унищожени предници

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят Преди 5 часа

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Свят Преди 5 часа

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

<p>&quot;Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?&quot;</p>

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София

България Преди 5 часа

Граждани издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите"

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Любопитно Преди 6 часа

Премиерата на криминалната драма предстои в понеделник от 22:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Edna.bg

Евгени Генчев с рубрика в Edna.bg и ексклузивно интервю с Константинос Аргирос от Атина

Edna.bg

Ерлинг Халанд почти капарира Световното и почерпи с чийзбургери

Gong.bg

Карлос Насар: Два милиона долара не ме отказват от България

Gong.bg

„Темата на NOVA”: Дом в евро

Nova.bg

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Nova.bg