Какви са плановете за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Румъния?

Д окато България и Сърбия получиха изключение или отлагане на международните санкции, въведени от САЩ и техните партньори срещу руски петролни и газови гиганти, Румъния обяви, че няма да иска отсрочка за санкциите срещу петролната компания „Лукойл“ и работи върху нормативен акт, с който да транспонира в националното законодателство наложените санкции, но и да ограничи негативните последици за търговските партньори на двете санкционирани компании „Лукойл“ и „Роснефт“. На този фон цените на горивата в Румъния се движат бързо нагоре, а местни политици и експерти дават уверения, че ситуацията ще се стабилизира. Какви са плановете на Румъния за рафинерията на „Лукойл“ в страната – „Петротел“ в град Плоещ, и за 320-те бензиностанции на руската петролна група? Предстоят ли проблеми за проекта за добив на природен газ в периметъра "Тридент" в Черно море?

Ето последните развития по тези въпроси:

В началото на седмицата министърът на енергетиката Богдан Иван съобщи в публикация във Фейсбук, че Румъния няма да поиска удължаване на крайния срок – 21 ноември, определен от американските власти за санкциите срещу „Лукойл“. Вчера министърът разкри още детайли за мерките, които се предприемат на правителствено равнище, във връзка със ситуацията.

„На правителствено ниво работим с няколко министерства, за да изясним транспонирането на тези международни санкции в националното законодателство от една страна, а от друга страна - работим за ограничаване на негативното въздействие върху доставчиците, дистрибуторите и всички икономически субекти, които понастоящем имат официални бизнес отношения с двете компании, подложени на международни санкции („Лукойл“ и „Роснефт“ - бел. ред.)“, каза министърът, цитиран от националната осведомителна агенция Аджерпрес, в кулоарите на енергийна конференция в Букурещ.

Той допълни, че проектът ще бъде приет на следващото заседание на правителството, а същевременно се водят технически дискусии със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, за да бъдат изяснени подробностите, които да направят така, че да няма отрицателни ефекти върху служителите, доставчиците или бизнес партньорите на двете компании, подложени на санкции.

Министърът даде уверения, че след като законодателството бъде финализирано, то ще бъде обяснено „подробно“.

На въпрос дали Румъния ще поиска освобождаване от санкциите, както направи България, министърът отговори: „България зависи от рафинерията в Бургас за над 90 процента от горивото си. Това е различен случай. Към момента Румъния не зависи от рафинерии, подлежащи на санкции, за доставките си на гориво. Нямаме намерение да го правим. Днес, след като обсъдим въпроса с американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC), ще видим как точно ще приложим тези санкции“.

По думите му досега най-малко три компании са изразили официално интерес към мрежата от бензиностанции на „Лукойл“ в Румъния и към рафинерията „Петротел“ в Плоещ, чийто капацитет за рафиниране е приблизително 2,5 милиона тона годишно.

„Има компании, които са проявили интерес само към мрежата от бензиностанции, а други компании – само към рафинерията „Петротел“. Сега е ясно, че това е търговска оферта между две частни структури, която, надявам се, ще бъде финализирана“, заяви министърът, като уточни, че компаниите са от Румъния, САЩ, Гърция и Унгария.

Той също така заяви, че дълговете на „Лукойл“ към румънската държава възлизат на стотици милиони леи, предаде Аджерпрес.

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

НОВ СРОК ЗА ПРОДАЖБАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТИВИ НА "ЛУКОЙЛ"

Вчера Министерството на финансите на САЩ издаде серия от лицензии, една от които дава право на компаниите да обсъждат с „Лукойл“ до 13 декември придобиването на международните му активи. САЩ наложиха санкции на руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ на 23 октомври, за да засилят икономическия натиск върху Русия след инвазията в Украйна.

От Вашингтон обявиха, че ще разрешат само сделка, която след продажбата на активите напълно прекъсва връзките с „Лукойл“, а постъпленията от продажбата се депозират в доверителна сметка, до която „Лукойл“ няма достъп, докато е обект на санкции. Аджерпрес отбелязва, че американското министерство на финансите е обявило, че ще позволи сделките, в които участват структури на „Лукойл“ в България, да бъдат приключени до 29 април 2026 г.

Източник: БТА

САНКЦИИТЕ И ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА

Въпреки предприеманите от правителството в Букурещ действия относно активите на „Лукойл“, през последните две седмици цените на горивата в Румъния вървят бързо нагоре. Цената на дизела премина психологическия праг от 8 леи (3,08 лв.) за литър. Горивата поскъпнаха на няколко пъти от началото на месеца, като при дизела увеличението е с 3,1 процента, а при бензина – с 1,3 процента, съобщи телевизия Диджи 24. Средната цена на бензина в Румъния към днешна дата е 7,53 леи за литър (2,69 лв.), а на дизела – 7,98 леи (3 лв.).

Михай Никуц – журналист, специализиран по въпросите на енергетиката, поясни пред Диджи 24, че сред причините за това поскъпване са наближаващото ембарго за руските доставки и натиска върху рафинериите в региона.

„По отношение на цените наблюдаваме повишение. То е по-изразено при дизеловото гориво, което, за съжаление, не се произвежда в достатъчни количества в Румъния за вътрешния пазар. Освен това имаме сезонен период от годината, през който потреблението на дизелово гориво се увеличава. Имахме увеличение от 0,44 леи на литър за около две седмици. Но не само ние. Това се случи в целия регион“, заяви Никуц пред Диджи 24.

Според него увеличението на цените на горивата засяга цяла Европа, защото наближава пълно ембарго върху доставките от Русия и хората се втурват да купуват и да попълват запасите си, което оказва натиск върху цените.

Михай Никуц обвърза поскъпването и с несигурното бъдеще за рафинериите в региона.

„В нашия регион има натиск, свързан не само с несигурното бъдеще на нашата рафинерия (румънската „Петротел-Лукойл“) и рафинерията в България, която е три пъти по-голяма от нашата и е единствената в България, но имаме и други проблеми в региона. Рафинерия в Сърбия е затворена, също поради санкции, и се внася дизел от нашия регион. Потреблението в Украйна също се увеличава“, каза Михай Никуц пред Диджи 24.

Министърът на енергетиката Богдан Иван заяви вчера, че увеличенията на цените на горивата в Румъния не са оправдани и че е поискал от Съвета за конкуренция да разгледа този въпрос, за да се избегнат потенциални изкуствени увеличения в резултат на санкциите, наложени на "Лукойл", предаде Аджерпрес.

„Към момента няма обективно основание за повишение на цените на горивата, като се има предвид, че Румъния вече разполага с достатъчни запаси от горива, че рафинерията „Петротел“ все пак има неизползвани производствени мощности за горива и че Румъния в момента изнася дизел и бензин за съседните страни чрез различни компании. Повишенията на цените не са оправдани (…)“, каза министърът и допълни, че ако бъде установено спекулативно увеличение на цените, нарушителите ще бъдат санкционирани.

Румънският премиер Илие Боложан също заяви по-рано тази седмица, че ситуацията около „Лукойл“ не би трябвало да води до увеличение на цените на горивата в Румъния.

„Не би трябвало да има такива ситуации, защото рафинерията, която принадлежи на „Лукойл“ в Румъния, в момента е затворена (за поддръжка), така че не работи, а делът на „Лукойл“ е значителен, но не достатъчен, за да предизвика сериозни проблеми“, каза Боложан пред телевизия „Евронюз Румъния“.

Източник: IStock

"ЛУКОЙЛ" И СОНДАЖИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ В РУМЪНСКИЯ СЕКТОР НА ЧЕРНО МОРЕ

Премиерът обърна обаче внимание върху друг съществен въпрос, свързан с ролята на „Лукойл“ в страната.

„(…) Имаме важни компании, които работят с „Лукойл“, като например „Ромгаз“, която е партньор на „Лукойл“ в проект в района на Черно море“, припомни в интервюто в четвъртък вечерта румънският премиер.

Той предупреди, че ако не бъде намерено търговско решение, ще бъде много трудно за „Лукойл“ да работи в Румъния след влизането в сила на санкциите.

Бившият министър на енергетиката Себастиан Бурдужа също смята, че санкциите срещу „Лукойл“ създават затруднения за румънската държавна компания „Ромгаз“, която е концесионер, заедно с руската компания, на периметъра „Тридент“ в Черно море с потенциални запаси от около 30 милиарда кубически метра газ.

„Ромгаз“ е в много деликатна ситуация в „Тридент“, защото трябва да направи определени плащания на „Лукойл“, която извършва проучвателните операции. Ако направят тези плащания, те се чудят дали ще бъдат подложени на санкции от САЩ“, каза Бурдужа пред Радио Свободна Европа.

Бившият министър на енергетиката отбеляза, че лицензът за експлоатация на периметъра „Тридент“ изтича през октомври догодина. Според него в разговорите със САЩ може да бъде поискано експлоатацията да продължи дотогава, за да не бъде подложена румънската държава на риск от съдебни спорове.

Аджерпрес съобщи също, че Министерството на финансите на САЩ е издало лиценз, който позволява трансакции с компанията, която управлява Каспийския тръбопроводен консорциум (СРС) и проекта „Тенгизшевройл“, дори ако в тях участват санкционирани петролни компании.

Каспийският тръбопроводен консорциум, в който участва и „Лукойл“, добива над 1,6 милиона барела суров нефт на ден (1,5 процента от световното производство на нефт) от находища в Казахстан, разработвани съвместно с големи компании от САЩ и ЕС като „Шеврон“ (Chevron), „Ексън Мобил“ (Exxon Mobil), „Ени“ (Eni), „Шел“ (Shell) и „ТоталЕнерджис“ (TotalEnergies), припомня румънската осведомителна агенция.

Източник: БГНЕС

ЕВРОПА ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВА ЕДИННО, СМЯТА РУМЪНСКИ ЕКСПЕРТ

Във връзка с продажбата на международните активи на „Лукойл“ румънската експертка Отилия Нуцу от мозъчния тръст „Експерт форум“ смята, че Европа би трябвало да действа единно, а не всяка страна поотделно да търси решения и да преговаря със САЩ.

„Важно е всички да се обърнем към ЕС с последователен и осъществим план, който да не може да бъде отменен от нито един съд", заяви Отилия Нуцу пред румънската секция на Радио Свободна Европа.

Ако бъде представен план, който гарантира, че парите, които „Роснефт“ и „Лукойл“ получават, НЕ отиват в Русия, той няма как да не бъде приет, смята експертката.

Министерството на финансите на САЩ съобщи, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“.

По-рано тази седмица източници на Ройтерс съобщиха, че американският частен инвестиционен фонд „Карлайл“ (Carlyle) проучва възможности за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Други фирми, които биха могли да направят оферти за придобиване на части от международните активи на „Лукойл“, според източниците на Ройтерс, са „КазМунайГаз“ (KazMunayGas) и „Шел“ (Shell), посочва Аджерпрес, като се позовава на Ройтерс.