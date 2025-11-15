Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

Висши представители бързат да успокоят западните партньори на Киев, след като предполагаема схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор, в която са замесени настоящи и бивши високопоставени служители, както и приближени на президента Володимир Зеленски, предизвика сериозно безпокойство сред съюзниците.

"Трябва да действаме бързо и решително на бойното поле и да действаме по същия начин в жизненоважни сфери в държавата. Задачата на правителството е да покаже на украинското общество и на партньорите, че при никакви обстоятелства няма да толерираме корупция и ще реагираме незабавно на всички факти", заяви украинският премиер Юлия Свириденко пред Politico .

"Ценим нашите силни и трайни отношения с външните партньори. За нас е важно да поддържаме тези отношения, основани на доверие, и всякакви заплахи срещу тях са недопустими", добави тя.

Докато тази седмица скандалът се разрастваше, Киев обяви високопоставени оставки, санкции срещу бивш бизнес партньор на Зеленски, мащабен одит и рокади в държавните енергийни компании, опитвайки се да покаже, че Украйна може ефективно да "разчисти къщата".

"По време на пълномащабна война на агресия, когато Русия разрушава нашата енергийна система ден след ден, а хората ни търпят постоянни прекъсвания на тока, ние трябва да се борим с корупцията със същата решителност, с която се борим и с външната заплаха", каза Свириденко.

"В най-трудните времена нашата сила е в единството. Изчистването на всякаква корупция във всяка държавна институция е въпрос на достойнство за нашето правителство. Ние носим отговорност пред нашите защитници", допълни тя.

Това послание беше повторено и от представители на Зеленски.

"Няма място за безнаказаност, независимо дали сте близък или не до някого", заяви Ольга Стефанишина, посланик на Украйна в САЩ, пред NBC News в четвъртък вечерта. "Не е приятно, но в историята на Украйна никога не сме преживявали подобно нещо и това означава, че някои от механизмите, които изградихме, наистина работят."

Корупционният скандал разтърси Киев в неудобен момент, тъй като Украйна настоява партньорите от Европейския съюз да поемат голям риск и да се съгласят на заем за репарации в размер на 140 милиарда евро, финансиран от конфискувани руски активи.

Страната се нуждае от финансова помощ, за да преживее вероятно най-тежката зима от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. А съюзниците, които все още желаят да подкрепят Киев, искат и отговори относно корупцията.

"Президентът беше много ясен: за него няма понятие за недосегаем човек, замесен в корупция или престъпление. Той е човек на принципи. Преди всичко самият той не е корумпиран", заяви главният съветник на Зеленски Андрий Ермак в интервю за мрежата Axel Springer Global Reporters Network.

"Всичко, което се случи, е резултат от напълно независими разследвания", каза Ермак. "Това демонстрира, че всички тези органи са независими и работят."

Възстановяване на доверието

Позовавайки се на руска инфилтрация, през юли украинският парламент внезапно одобри закон, който щеше да отнеме независимостта на ключови антикорупционни органи и да ги постави под политически контрол.

Зеленски подписа закона, но впоследствие направи обратен завой под силния натиск на западни партньори, които го възприеха като антидемократична мярка.

По това време Националното антикорупционно бюро (НАБУ) разследваше Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на Зеленски и съсобственик на продуцентската компания Kvartal 95 Studio, основана от комика, превърнал се в президент.

Миндич избяга в Израел по-рано тази седмица, преди да бъде разкрит от прокурорите като предполагаем организатор на многомилионната схема в енергийния сектор.

Киев вече обяви редица мерки за успокоение на съюзниците. Един високопоставен украински служител, говорил анонимно пред Politico, заяви, че ръководството иска да демонстрира спешност в премахването на корупционните схеми, които подкопават страната в момент, когато тя продължава да е под натиск от страна на руския президент Владимир Путин.

Тези мерки включват почти незабавните оставки на министрите на правосъдието и енергетиката, Герман Галущенко и Светлана Гринчук. В петък Зеленски обяви, че Свириденко ще представи нови кандидати за постовете.

Освен това правителството във вторник съобщи за подновяване на надзорния съвет на оператора на атомната енергетика "Енергоатом", държавната организация в центъра на скандала, и освободи надзорния съвет и вицепрезидента на компанията.

В сряда беше обявен мащабен финансов одит на договори за обществени поръчки в "Енергоатом" и други държавни компании, предимно от енергийния сектор.

В четвъртък правителството спря конкурса за ръководител на държавния газопреносен оператор, след като един от финалистите беше споменат в записи на НАБУ като потенциален съучастник в предполагаемите схеми на Миндич. Паралелно с това властите разпоредиха на надзорните съвети да извършат одити на всички стратегически държавни предприятия, основно в енергетиката.

Украински наблюдатели обаче предупреждават, че ще са необходими допълнителни стъпки за пълното възстановяване на доверието.

Една по-мащабна реформа може да превърне репутационния провал във възможност да се докаже, че Украйна действително иска окончателно да премахне корупцията, заяви Михаило Жернаков, изпълнителен директор на базираната в Киев антикорупционна организация Dejure Foundation.

"Смятам, че украинското правителство има всички инструменти, за да покаже на партньорите: да, допуснахме грешка, но вместо да предлагаме точкови решения, започваме системни промени", каза Жернаков.

Късно в петък Ермак публикува в Telegram, че се е срещнал с временно управляващия посолството на САЩ в Украйна Джули Дейвис и е обсъдил въпросите.

"Обсъдихме борбата с корупцията", написа той. "Изразихме общото убеждение, че разследванията по последните високопрофилни случаи трябва да бъдат задълбочени, професионални и безпристрастни, и да доведат до реални резултати, а не да се използват за дестабилизация на ситуацията в Украйна в полза на руските планове."