Свят

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

"Изчистването на всякаква корупция във всяка държавна институция е въпрос на достойнство за нашето правителство", заяви Юлия Свириденко

15 ноември 2025, 16:51

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи
Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“
BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч
Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок
Военна операция

Военна операция "Южно копие" - САЩ противодействат на накротрафика в Западното полукълбо
Американски гигант иска да купи активите на

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"
След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж
ЕС връща митата за малките пратки

ЕС връща митата за малките пратки

У крайна не губи време в опитите си да овладее щетите, причинени от грандиозния корупционен скандал, разкрит тази седмица.

Висши представители бързат да успокоят западните партньори на Киев, след като предполагаема схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор, в която са замесени настоящи и бивши високопоставени служители, както и приближени на президента Володимир Зеленски, предизвика сериозно безпокойство сред съюзниците.

"Трябва да действаме бързо и решително на бойното поле и да действаме по същия начин в жизненоважни сфери в държавата. Задачата на правителството е да покаже на украинското общество и на партньорите, че при никакви обстоятелства няма да толерираме корупция и ще реагираме незабавно на всички факти", заяви украинският премиер Юлия Свириденко пред Politico.

"Ценим нашите силни и трайни отношения с външните партньори. За нас е важно да поддържаме тези отношения, основани на доверие, и всякакви заплахи срещу тях са недопустими", добави тя.

Докато тази седмица скандалът се разрастваше, Киев обяви високопоставени оставки, санкции срещу бивш бизнес партньор на Зеленски, мащабен одит и рокади в държавните енергийни компании, опитвайки се да покаже, че Украйна може ефективно да "разчисти къщата".

"По време на пълномащабна война на агресия, когато Русия разрушава нашата енергийна система ден след ден, а хората ни търпят постоянни прекъсвания на тока, ние трябва да се борим с корупцията със същата решителност, с която се борим и с външната заплаха", каза Свириденко.

"В най-трудните времена нашата сила е в единството. Изчистването на всякаква корупция във всяка държавна институция е въпрос на достойнство за нашето правителство. Ние носим отговорност пред нашите защитници", допълни тя.

Това послание беше повторено и от представители на Зеленски.

"Няма място за безнаказаност, независимо дали сте близък или не до някого", заяви Ольга Стефанишина, посланик на Украйна в САЩ, пред NBC News в четвъртък вечерта. "Не е приятно, но в историята на Украйна никога не сме преживявали подобно нещо и това означава, че някои от механизмите, които изградихме, наистина работят."

Корупционният скандал разтърси Киев в неудобен момент, тъй като Украйна настоява партньорите от Европейския съюз да поемат голям риск и да се съгласят на заем за репарации в размер на 140 милиарда евро, финансиран от конфискувани руски активи.

Страната се нуждае от финансова помощ, за да преживее вероятно най-тежката зима от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. А съюзниците, които все още желаят да подкрепят Киев, искат и отговори относно корупцията.

"Президентът беше много ясен: за него няма понятие за недосегаем човек, замесен в корупция или престъпление. Той е човек на принципи. Преди всичко самият той не е корумпиран", заяви главният съветник на Зеленски Андрий Ермак в интервю за мрежата Axel Springer Global Reporters Network.

"Всичко, което се случи, е резултат от напълно независими разследвания", каза Ермак. "Това демонстрира, че всички тези органи са независими и работят."

  • Възстановяване на доверието

Позовавайки се на руска инфилтрация, през юли украинският парламент внезапно одобри закон, който щеше да отнеме независимостта на ключови антикорупционни органи и да ги постави под политически контрол.

Зеленски подписа закона, но впоследствие направи обратен завой под силния натиск на западни партньори, които го възприеха като антидемократична мярка.

По това време Националното антикорупционно бюро (НАБУ) разследваше Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на Зеленски и съсобственик на продуцентската компания Kvartal 95 Studio, основана от комика, превърнал се в президент.

Миндич избяга в Израел по-рано тази седмица, преди да бъде разкрит от прокурорите като предполагаем организатор на многомилионната схема в енергийния сектор. 

Киев вече обяви редица мерки за успокоение на съюзниците. Един високопоставен украински служител, говорил анонимно пред Politico, заяви, че ръководството иска да демонстрира спешност в премахването на корупционните схеми, които подкопават страната в момент, когато тя продължава да е под натиск от страна на руския президент Владимир Путин.

Тези мерки включват почти незабавните оставки на министрите на правосъдието и енергетиката, Герман Галущенко и Светлана Гринчук. В петък Зеленски обяви, че Свириденко ще представи нови кандидати за постовете.

Освен това правителството във вторник съобщи за подновяване на надзорния съвет на оператора на атомната енергетика "Енергоатом", държавната организация в центъра на скандала, и освободи надзорния съвет и вицепрезидента на компанията.

В сряда беше обявен мащабен финансов одит на договори за обществени поръчки в "Енергоатом" и други държавни компании, предимно от енергийния сектор.

В четвъртък правителството спря конкурса за ръководител на държавния газопреносен оператор, след като един от финалистите беше споменат в записи на НАБУ като потенциален съучастник в предполагаемите схеми на Миндич. Паралелно с това властите разпоредиха на надзорните съвети да извършат одити на всички стратегически държавни предприятия, основно в енергетиката.

Украински наблюдатели обаче предупреждават, че ще са необходими допълнителни стъпки за пълното възстановяване на доверието.

Една по-мащабна реформа може да превърне репутационния провал във възможност да се докаже, че Украйна действително иска окончателно да премахне корупцията, заяви Михаило Жернаков, изпълнителен директор на базираната в Киев антикорупционна организация Dejure Foundation.

"Смятам, че украинското правителство има всички инструменти, за да покаже на партньорите: да, допуснахме грешка, но вместо да предлагаме точкови решения, започваме системни промени", каза Жернаков.

Късно в петък Ермак публикува в Telegram, че се е срещнал с временно управляващия посолството на САЩ в Украйна Джули Дейвис и е обсъдил въпросите.

"Обсъдихме борбата с корупцията", написа той. "Изразихме общото убеждение, че разследванията по последните високопрофилни случаи трябва да бъдат задълбочени, професионални и безпристрастни, и да доведат до реални резултати, а не да се използват за дестабилизация на ситуацията в Украйна в полза на руските планове."

Вижте в нашата галерия: Как войната промени лицето на Зеленски

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Източник: Politico    
Украйна Корупционен скандал Енергиен сектор Володимир Зеленски Борба с корупцията Западни партньори Оставки Антикорупционни органи Финансова помощ Държавни предприятия
Последвайте ни

По темата

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Тежка катастрофа блокира прохода

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Свят Преди 47 минути

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 55 минути

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

България Преди 2 часа

При инцидента и двете коли са с унищожени предници

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят Преди 2 часа

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Свят Преди 2 часа

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

<p>&quot;Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?&quot;</p>

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София

България Преди 2 часа

Граждани издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите"

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Любопитно Преди 3 часа

Премиерата на криминалната драма предстои в понеделник от 22:00 ч. по NOVA

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

Часове преди САЩ да обявят дерогацията за страната ни - Румен Спецов беше назначен за особен управител на активите на "Лукойл" в България

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Свят Преди 3 часа

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

България Преди 4 часа

Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента

<p>Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано?</p>

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Свят Преди 4 часа

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Свят Преди 5 часа

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Свят Преди 5 часа

Той избра да бъде екзекутиран чрез разстрел, вместо чрез смъртоносна инжекция или електрически стол

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

Свят Преди 6 часа

Сред загиналите при експлозията са разследващи полицаи и фотографи

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

България Преди 6 часа

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод на получената дерогация през вчерашния ден

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

България Преди 6 часа

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

"Икономията е майка на мизерията" и още култови цитати от любими български филми

Edna.bg

Евгени Генчев с рубрика в „Една БГ“ и ексклузивно интервю с Константинос Аргирос от Атина

Edna.bg

НА ЖИВО: Турция - България, състави

Gong.bg

Симеон Николов и Локо Новосибирск продължават да летят в Русия

Gong.bg

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Кои са най-актуалните наркотици на пазара

Nova.bg

Росен Желязков: Бюджетът гарантира преход към еврото без инфлационни шокове или намаляване на доходите

Nova.bg