BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Същевременно, медията отрече да има основание за дело за клевета

14 ноември 2025, 08:22
Б ританската медия Би Би Си поднесе в четвъртък извиненията си на американския президент Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч, от който може да се остане с впечатлението, че той е насърчил прояви на насилие, предаде Ройтерс.

Същевременно, медията отрече да има основание за дело за клевета.

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

С извинението Би Би Си цели да избегне предприемането на съдебни действия от Тръмп, чиито адвокати казаха, че или британската медия ще се извини за начина, по който е обработила изказване на американския президент, или може да се сблъска с иск за огромно обезщетение.

Би Би Си заяви, че ръководството ѝ е изпратило до Белия дом писмо, в което ясно се казва, че медията поднася своите извинения за документалния материал, съдържащ редактираната реч на Тръмп, и че повече няма да го излъчва на никоя от платформите си.

"Въпреки че Би Би Си искрено изразява съжалението си за начина, по който е редактиран видеоклипът, ние изразяваме сериозно несъгласие, че има основание за иск за клевета", се казва в писмото на Би Би Си.

Би Би Си изпадна в трудно положение заради това, че е видоизменила думи на Доналд Тръмп в своя документална продукция, представена на вниманието на публиката през октомври миналата година, точно преди американските президентски избори, отбелязва Франс прес.

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

В материала на Би Би Си са представени части от изказването на Тръмп от 6 януари 2021 г., когато негови привърженици щурмуваха Капитолия. Материалът създава впечатлението, че президентът е подканил симпатизантите си да отидат в Конгреса и да предприемат силови действия.

Адвокатите на Тръмп изпратиха писмо на Би Би Си, в което се казва, че медията разполага със срок до 22:00 часа по Гринуич днес да поднесе извиненията си и да свали от платформите си провокирали недоволство материал. Те заплашиха, че ако медията не се извини, ще предприемат съдебни действия срещу нея с искане за обезщетение в размер на един милиард долара.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
