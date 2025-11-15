Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

И ран потвърди днес, че е задържал петролен танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, докато е преминавал вчера през Ормузкия проток, поради нарушения, включително транспортирането на незаконна пратка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на иранските държавни медии.

Иранската новинарска агенция ИРНА публикува изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води. Не се дават подробности за "незаконната пратка", екипажа или местонахождението на плавателния съд.

Ескалация - Иран е превзел американски танкер

В изявлението обаче се посочва, че задържането е извършено по съдебно разпореждане и операцията е имала за цел "защита на националните интереси и ресурси на Иран". Танкерът плава под името "Талара" и се посочва, че транспортира 30 000 тона нефтохимически продукти.

Техеран все по-често предупреждава, че може да отвърне на удара след 12-дневната война с Израел през юни, по време на която САЩ атакуваха ирански ядрени обекти, отбелязва АП.

Iran is now stealing oil tankers: The Iranian Revolutionary Guard has confirmed the apprehension and seizure of the cargo of an oil tanker flying the Marshall Islands flag.



The hijacked tanker was filmed today near Qeshm Island in Iran. pic.twitter.com/RqYcqMgN5g — Defy The Lie (@DefyTL) November 15, 2025

Според ИРНА танкерът е плавал за Сингапур, когато е бил спрян от иранските сили. Британската компания за морска сигурност "Амбри" (Ambrey) съобщи, че при операцията по задържането му са участвали три малки лодки.

Безпилотен стратегически разузнавателен апарат "Нортроп Груман Ем Кю-4 Си Тритон" (MQ-4C Triton) на американския флот е кръжал вчера над района, където се е намирал танкерът, в продължение на няколко часа, наблюдавайки задържането му от иранските власти, показват данни за проследяване на полета, анализирани от АП.

Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) потвърди случая и заяви, че най-вероятно заради "държавни действия" танкерът "Талара" е бил принуден да се отклони от маршрута и да навлезе в ирански териториални води.

Iran forces seized the Marshall Islands-flagged tanker Talara in the Gulf of Oman and drove it toward Iranian waters after it passed the Strait of Hormuz, a US defense official told Bloomberg on Friday.https://t.co/C0yR4FSBVn pic.twitter.com/UWQLYJ48BP — Iran International English (@IranIntl_En) November 14, 2025

Кипърската компания "Колумбия Шипмениджмънт" (Columbia Shipmanagement) заяви, че е "загубила връзка" с екипажа на плавателния съд, който по техни данни е транспортирал газьол. Днес компанията не предостави никаква допълнителна информация.

Иран е обвиняван за поредица от атаки с прикрепяне на мини към кораби, които повредиха танкери през 2019 г., както и за нападението през 2021 г. с дронове срещу петролен танкер, свързан с Израел, при което бяха убити двама европейски членове на екипажа. Тези започнаха, след като по време на първия си мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп едностранно оттегли през 2018 г. САЩ от международното споразумение за иранската ядрена програма от 2015 г. Подобен сериозен инцидент стана през май 2022 г., когато Иран задържа два гръцки танкера, които впоследствие освободи през ноември същата година. През април 2024 г. Техеран задържа плаващия под португалски флаг контейнеровоз MSC Aries, отбелязва АП.

Иран е задържал танкер, превозващ контрабандно гориво с подкрепа от САЩ

През юни трупаното с години на напрежение между Иран и Запада, в съчетание със ситуацията в ивицата Газа, прерасна в пълномащабна 12-дневна война през юни с Израел, през която САЩ също нанесоха удари по ирански ядрени обекти.

Иран отдавна заплашва да затвори Ормузкия проток – тесния вход към Персийския залив, през който преминава една пета от целия търгуван петрол в света. Пети флот на Военноморските сили на САЩ, базиран в Бахрейн, патрулира в района, за да поддържа водните пътища отворени, посочва АП.