Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

15 ноември 2025, 17:08
Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток
И ран потвърди днес, че е задържал петролен танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, докато е преминавал вчера през Ормузкия проток, поради нарушения, включително транспортирането на незаконна пратка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на иранските държавни медии. 

Иранската новинарска агенция ИРНА публикува изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води. Не се дават подробности за "незаконната пратка", екипажа или местонахождението на плавателния съд. 

Ескалация - Иран е превзел американски танкер

В изявлението обаче се посочва, че задържането е извършено по съдебно разпореждане и операцията е имала за цел "защита на националните интереси и ресурси на Иран". Танкерът плава под името "Талара" и се посочва, че транспортира 30 000 тона нефтохимически продукти. 

Техеран все по-често предупреждава, че може да отвърне на удара след 12-дневната война с Израел през юни, по време на която САЩ атакуваха ирански ядрени обекти, отбелязва АП. 

Според ИРНА танкерът е плавал за Сингапур, когато е бил спрян от иранските сили. Британската компания за морска сигурност "Амбри" (Ambrey) съобщи, че при операцията по задържането му са участвали три малки лодки. 

Безпилотен стратегически разузнавателен апарат "Нортроп Груман Ем Кю-4 Си Тритон" (MQ-4C Triton) на американския флот е кръжал вчера над района, където се е намирал танкерът, в продължение на няколко часа, наблюдавайки задържането му от иранските власти, показват данни за проследяване на полета, анализирани от АП. 

Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) потвърди случая и заяви, че най-вероятно заради "държавни действия" танкерът "Талара" е бил принуден да се отклони от маршрута и да навлезе в ирански териториални води. 

Кипърската компания "Колумбия Шипмениджмънт" (Columbia Shipmanagement) заяви, че е "загубила връзка" с екипажа на плавателния съд, който по техни данни е транспортирал газьол. Днес компанията не предостави никаква допълнителна информация. 

Иран е обвиняван за поредица от атаки с прикрепяне на мини към кораби, които повредиха танкери през 2019 г., както и за нападението през 2021 г. с дронове срещу петролен танкер, свързан с Израел, при което бяха убити двама европейски членове на екипажа. Тези започнаха, след като по време на първия си мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп едностранно оттегли през 2018 г. САЩ от международното споразумение за иранската ядрена програма от 2015 г. Подобен сериозен инцидент стана през май 2022 г., когато Иран задържа два гръцки танкера, които впоследствие освободи през ноември същата година. През април 2024 г. Техеран задържа плаващия под португалски флаг контейнеровоз MSC Aries, отбелязва АП. 

Иран е задържал танкер, превозващ контрабандно гориво с подкрепа от САЩ

През юни трупаното с години на напрежение между Иран и Запада, в съчетание със ситуацията в ивицата Газа, прерасна в пълномащабна 12-дневна война през юни с Израел, през която САЩ също нанесоха удари по ирански ядрени обекти. 

Иран отдавна заплашва да затвори Ормузкия проток – тесния вход към Персийския залив, през който преминава една пета от целия търгуван петрол в света. Пети флот на Военноморските сили на САЩ, базиран в Бахрейн, патрулира в района, за да поддържа водните пътища отворени, посочва АП. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 55 минути

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

<p>Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване</p>

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

България Преди 1 час

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

<p>&quot;Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?&quot;</p>

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София

България Преди 2 часа

Граждани издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите"

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Любопитно Преди 3 часа

Премиерата на криминалната драма предстои в понеделник от 22:00 ч. по NOVA

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

Часове преди САЩ да обявят дерогацията за страната ни - Румен Спецов беше назначен за особен управител на активите на "Лукойл" в България

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Свят Преди 3 часа

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

България Преди 4 часа

Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента

<p>Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано?</p>

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Свят Преди 4 часа

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Свят Преди 5 часа

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Свят Преди 5 часа

Той избра да бъде екзекутиран чрез разстрел, вместо чрез смъртоносна инжекция или електрически стол

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

Свят Преди 6 часа

Сред загиналите при експлозията са разследващи полицаи и фотографи

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

България Преди 6 часа

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод на получената дерогация през вчерашния ден

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

България Преди 6 часа

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

България Преди 7 часа

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

Технологии Преди 7 часа

Вече поне 1,2 млрд. души са използвали AI инструменти

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

България Преди 7 часа

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути

