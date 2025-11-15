България

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Стефан Бакалов от Агенция „Митници“ посочи, че кокаинът се импрегнира в различни материали

15 ноември 2025, 19:29
Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София
Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)
Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията
Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"
Радев: Назначаването на особения управител на

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона
Тежка катастрофа с трима загинали на АМ

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"
Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"

Н овите психоактивни субстанции, свързани със синтетичните канабиноиди и опиоиди, са трендовете. Полусинтентичните са най-масовите сред българските младежи. Те се съдържат в различни храни - курабийки, желирани бонбони, чипсове, кексове, близалки. Най-новият хит е веществото 7OH, което е опиат и се влага в сладолед. Това каза в студиото на NOVA NEWS началникът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

 

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Тази седмица стана ясно, че дилъри разпространяват наркотици в опаковки за желирани бонбони. Нещо ново ли е това и стават ли все по-изобретателни производителите на синтетична дрога?

Шефът на "Борба с наркотрафика": Дрогата HHC я има и в желирани бонбони

Според Бакалов през последните десетина години начинът на разпространение на наркотици чрез опаковки за лакомства бележи възход. „Първоначално трендът започна да се проявява в Западна Европа, в някои Балтийски републики, а постепенно се пренесе при нас. Първите наркотични вещества започнахме да залавяме през 2005 г. Идеята е, че шарените опаковки изглеждат безобидни или дори предизвикват вниманието на децата като рекламен трик, а така стигат много по-бързо до тях. В такива опаковки обикновено се съдържат марихуана или канабис. Най-масово на европейския пазар се използват продукти от марихуана и канабис. На второ място и в България е кокаинът“, обясни Бакалов.

Нови дроги изместват традиционните забранени субстанции

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика” посочи, че психоактивните вещества с годините са станали в пъти повече. „Има все повече технологии и по-масово налагане на пазара - с нов вид материали за производство на дрога. Сега прекурсорите са 40-50, докато преди не бяха повече от 10. От големи пазари като Китай и Индия се трафикират и препрекурсори за Европа, а самите наркотични вещества се готвят в тукашни държави. Кокаинът, който задържаме, е с много висока чистота - 95-97%. Скоро четох изследване във Великобритания, в което пишеше, че в 99% от уловените скариди са съдържали кокаин. Това значи, че в отпадните води е имало високо наличие. Кокаинът може да се импрегнира в различни материали - хартия, дреха, руда, кафе, матча, пластмаса, може да е и течен. Изобретателността е голяма заради високата му цена", обобщи Бакалов.

Източник: NOVA NEWS     
Нови психоактивни субстанции Наркотици в храни Синтетични канабиноиди Опиоиди Разпространение на наркотици Дрога в опаковки за лакомства Кокаин Марихуана Борба с наркотрафика Български младежи
Последвайте ни

По темата

Почина рок музикантът Иван Милев

Почина рок музикантът Иван Милев

Какви са плановете за бъдещето на рафинерията на

Какви са плановете за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Румъния?

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Технологии Преди 28 минути

Учените от Университета на Чжъцзян са преплели гъвкави и твърди полимерни вериги на молекулярно ниво

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Свят Преди 50 минути

Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Свят Преди 2 часа

Това каза представител на назначеното от Москва ръководство на централата

<p>Сблъсъци на COP30 - активисти щурмуваха конференцията&nbsp;</p>

Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията

Свят Преди 2 часа

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Валентин, Давид, Стоянов и Сияна се борят за голямата награда от 100 000 лв.

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Свят Преди 2 часа

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

България Преди 3 часа

Мотоциклетистът е откаран в болница

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

<p>Украйна се опитва ефективно да &quot;разчисти къщата&quot;</p>

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Свят Преди 4 часа

"Изчистването на всякаква корупция във всяка държавна институция е въпрос на достойнство за нашето правителство", заяви Юлия Свириденко

<p>Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване</p>

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

България Преди 4 часа

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

<p>Мерц запазва &quot;защитната стена&quot; срещу АзГ</p>

Мерц: Няма да има никакво сътрудничество с крайнодясната АзГ

Свят Преди 4 часа

Мерц последователно заявява, че блокът му ХДС/ХСС никога няма да работи с АзГ

<p>КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия</p>

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Свят Преди 5 часа

Около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са били толкова стари, че е имало нужда да бъдат преработвани в руски заводи

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

България Преди 5 часа

При инцидента и двете коли са с унищожени предници

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят Преди 5 часа

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Свят Преди 5 часа

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Edna.bg

Евгени Генчев с рубрика в Edna.bg и ексклузивно интервю с Константинос Аргирос от Атина

Edna.bg

Ерлинг Халанд почти капарира Световното и почерпи с чийзбургери

Gong.bg

Карлос Насар: Два милиона долара не ме отказват от България

Gong.bg

„Темата на NOVA”: Дом в евро

Nova.bg

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Nova.bg