Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро

15 ноември 2025, 18:04
Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи
Източник: БТА

К олумбийският президент обяви, че Богота ще закупи шведски изтребители „Грипен“ на стойност 4,3 млрд. долара, посочвайки, че страната му може да бъде атакувана „отвсякъде“ на фона на напрежението с Вашингтон, предаде Франс прес.

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро, говорейки от военна база.

По думите му тези изтребители ще служат за предотвратяване на „загуби на човешки живот (в Колумбия) и на атаки срещу Колумбия, откъдето и да идват те“.

„В хаотичния геополитически свят (тези атаки) могат да дойдат отвсякъде“, предупреди Петро.

САЩ и Франция предложиха свои изтребители на Богота, но Петро отхвърли и двете оферти.

Колумбия е обезпокоена от широкомащабното разполагане на американски военни сили в Карибско море, където Вашингтон от септември нанася въздушни удари срещу лодки, за които твърди без доказателства, че са използвани за трафик на наркотици.

Американските сили унищожиха 21 плавателни съда при 20 нападения в международни води, при които бяха убити най-малко 80 души. Тези операции засилиха и напрежението с Венецуела.

Американският президент Доналд Тръмп, от своя страна, обвини колумбийския си колега, че е „наркобарон“, който не прави нищо, за да ограничи производството на кокаин в страната си и му наложи икономически санкции.

Лидерът на САЩ извади Богота и от списъка на Вашингтон със съюзници в борбата срещу наркотрафика, съкращавайки и финансовата помощ за Колумбия.

Източник: БТА    
Почина рок музикантът Иван Милев

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Украйна атакува Русия с крилати ракети
Украйна атакува Русия с крилати ракети

Американски гигант иска да купи активите на
Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Това каза представител на назначеното от Москва ръководство на централата

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

Мерц: Няма да има никакво сътрудничество с крайнодясната АзГ

Мерц последователно заявява, че блокът му ХДС/ХСС никога няма да работи с АзГ

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са били толкова стари, че е имало нужда да бъдат преработвани в руски заводи

Две коли се удариха челно на изхода на Лозен

При инцидента и двете коли са с унищожени предници

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София

Граждани издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите"

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Премиерата на криминалната драма предстои в понеделник от 22:00 ч. по NOVA

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Часове преди САЩ да обявят дерогацията за страната ни - Румен Спецов беше назначен за особен управител на активите на "Лукойл" в България

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени

