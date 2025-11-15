Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

К олумбийският президент обяви, че Богота ще закупи шведски изтребители „Грипен“ на стойност 4,3 млрд. долара, посочвайки, че страната му може да бъде атакувана „отвсякъде“ на фона на напрежението с Вашингтон, предаде Франс прес.
Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро, говорейки от военна база.
По думите му тези изтребители ще служат за предотвратяване на „загуби на човешки живот (в Колумбия) и на атаки срещу Колумбия, откъдето и да идват те“.
🇸🇪🇨🇴I'm proud that Colombia today joins the Gripen E family, alongside Sweden, Brazil and Thailand. With the Colombian purchase of 17 Gripen E/F, our defence relations will deepen significantly & Colombia will receive one of the world’s greatest fighter jets. (1/4) pic.twitter.com/g0rESq69nD— Pål Jonson (@PlJonson) November 14, 2025
„В хаотичния геополитически свят (тези атаки) могат да дойдат отвсякъде“, предупреди Петро.
САЩ и Франция предложиха свои изтребители на Богота, но Петро отхвърли и двете оферти.
Колумбия е обезпокоена от широкомащабното разполагане на американски военни сили в Карибско море, където Вашингтон от септември нанася въздушни удари срещу лодки, за които твърди без доказателства, че са използвани за трафик на наркотици.
Colombia has decided to acquire 17 Gripen E/F from @Saab. With Colombia joining the Gripen family, Minister for Defence @PlJonson is looking forward to deepening the defence policy cooperation with Colombia. pic.twitter.com/uhkVYbPNq5— Försvarsdepartementet (@ForsvarsdepSv) November 15, 2025
Американските сили унищожиха 21 плавателни съда при 20 нападения в международни води, при които бяха убити най-малко 80 души. Тези операции засилиха и напрежението с Венецуела.
Американският президент Доналд Тръмп, от своя страна, обвини колумбийския си колега, че е „наркобарон“, който не прави нищо, за да ограничи производството на кокаин в страната си и му наложи икономически санкции.
Лидерът на САЩ извади Богота и от списъка на Вашингтон със съюзници в борбата срещу наркотрафика, съкращавайки и финансовата помощ за Колумбия.