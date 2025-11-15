Свят

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври

15 ноември 2025, 22:30
Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток
Р уският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха днес по телефона обстановката в Близкия изток и по-конкретно ситуацията в ивицата Газа, предадоха ТАСС и Ройтерс, като се позоваха на пресслужбата на Кремъл.

"Имаше задълбочен обмен на мнения за положението в Близкия изток, включително събитията в ивицата Газа в контекста на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и размяна на задържани хора, състоянието на нещата около иранската ядрена програма и въпросите за насърчаване на по-нататъшната стабилизация в Сирия“, се казва в изявлението.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври. То позволи да бъдат освободени останалите живи заложници, държани в ивицата, в замяна на пускането на палестинци от израелски затвори, но по-нататъшното прилагане на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп като цяло оттогава буксува.

Първите обилни зимни дъждове в Газа нанесоха днес тежки щети на импровизираните палаткови лагери, където са настанени хиляди палестинци, влошавайки още повече хуманитарната обстановка в опустошената след две години война палестинска територия, съобщи Асошиейтед прес.

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Украйна атакува Русия с крилати ракети
Украйна атакува Русия с крилати ракети

Американски гигант иска да купи активите на
Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

