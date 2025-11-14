Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Р уските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии.
Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката.
Kyiv is under a massive attack. I don’t remember explosions THAT bad.— Victoria (@victoriaslog) November 13, 2025
The Russians have launched various types of missiles, including hypersonic ones. Buildings are shaking, explosions are enormous, and they have already hit a business center and a residential building. pic.twitter.com/pkHLNRWodz
В Днепровски район има двама пострадали. Единият от тях е закаран в болница, уведоми Кличко в "Телеграм", цитиран от Укринформ.
Русия удари два жилищни блока в Киев
Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район, допълни той.
At least 11 multi-storey residential buildings were hit in Kyiv tonight by the russian filthy horde of deranged 😡! At least 10 injured CIVILIANS (what's known so far) @IntlCrimCourt #RussiaTerroristState pic.twitter.com/8s3LkAcMpH— Clown (@DanaSLJL) November 14, 2025
Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.
Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.