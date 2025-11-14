Свят

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области

14 ноември 2025, 07:07
Американски гигант иска да купи активите на

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"
След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж
ЕС връща митата за малките пратки

ЕС връща митата за малките пратки
Орбан разчита Тръмп да го спаси с

Орбан разчита Тръмп да го спаси с "финансов щит", подобен на Аржентина
Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ
Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна
Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори

Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори
Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Р уските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии.

Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката.

В Днепровски район има двама пострадали. Единият от тях е закаран в болница, уведоми Кличко в "Телеграм", цитиран от Укринформ.

Русия удари два жилищни блока в Киев

Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район, допълни той.

Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Руска атака Киев Виталий Кличко Противовъздушна отбрана Експлозии Падащи отломки Жилищни сгради Пострадали Руски ракети Война в Украйна
Слънце и мъгли в петък - времето готви изненада за уикенда

Слънце и мъгли в петък - времето готви изненада за уикенда

Военна операция

Военна операция "Южно копие" - САЩ противодействат на накротрафика в Западното полукълбо

Живея в изоставено училище – и е истински филм на ужасите

Живея в изоставено училище – и е истински филм на ужасите

Столетници разкриха 9 прости навика за дълъг живот

Столетници разкриха 9 прости навика за дълъг живот

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Можем ли да даваме на кучето си портокали

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 10 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 12 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 9 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 11 часа

