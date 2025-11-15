Свят

Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население

15 ноември 2025, 18:39
Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията
Източник: БТА

Х иляди представители на коренното население и международни активисти за климата преминаха днес на голямо протестно шествие през центъра на бразилския град Белем, където се състои 30-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (КОП30), предаде ДПА. 

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население, които са застрашени от дървосекачи и нелегални златотърсачи. 

Вчера около 100 протестиращи блокираха за часове главния вход на сградата, където се провежда форумът на КОП30 (COP30). Военнослужещи от бразилските въоръжени сили не допуснаха демонстрантите да влязат в нея. Участниците в протеста носеха дрехи, наподобяващи тези на коренното население, и образуваха верига около входа. Делегатите на КОП30 бяха отклонени и бяха принудени да се присъединят към конференцията като влязат в сградата от друг вход. 

Във вторник вечер активисти от коренното население нахлуха във фоайето на иначе строго охраняваната сграда. Те разбиха входните врати и се стигна до сблъсъци със силите за сигурност. Протестиращите са се разпръснаха от местопроизшествието малко след сблъсъка. 

На КОП30 делегатите на около 200 държави все още обсъждат как възможно най-бързо глобалното затопляне може да бъде ограничено, отбелязва ДПА. 

Акцентът на тазгодишната сесия е върху план за намаляване използването на петрол, газ и въглища. Освен това, развиващите се страни имат нужда от финансова помощ, за да се адаптират по-добре към тежките последствия от глобалното затопляне като все чести валежи и дълги периоди на суша, горещи вълни, горски пожари и бури. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
КОП30 Климатична конференция Белем Бразилия Протести за климата Коренно население Изменение на климата Климатична справедливост Опазване на земите
