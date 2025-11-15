Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията

Х иляди представители на коренното население и международни активисти за климата преминаха днес на голямо протестно шествие през центъра на бразилския град Белем, където се състои 30-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (КОП30), предаде ДПА.
С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население, които са застрашени от дървосекачи и нелегални златотърсачи.
Farmers feed the world & they must be heard. 🚜 At #COP30, climate activists are pushing for a #JustTransition in #Agriculture that gives smallholders, Indigenous communities & women a true seat at the table.— ActionAid USA (@ActionAidUSA) November 15, 2025
Вчера около 100 протестиращи блокираха за часове главния вход на сградата, където се провежда форумът на КОП30 (COP30). Военнослужещи от бразилските въоръжени сили не допуснаха демонстрантите да влязат в нея. Участниците в протеста носеха дрехи, наподобяващи тези на коренното население, и образуваха верига около входа. Делегатите на КОП30 бяха отклонени и бяха принудени да се присъединят към конференцията като влязат в сградата от друг вход.
Във вторник вечер активисти от коренното население нахлуха във фоайето на иначе строго охраняваната сграда. Те разбиха входните врати и се стигна до сблъсъци със силите за сигурност. Протестиращите са се разпръснаха от местопроизшествието малко след сблъсъка.
Indigenous protesters storm COP30 today demanding climate action.— Treegens.tgn🌳$TGN (@thetreegens) November 14, 2025
“We want our lands free from agribusiness, oil exploration, illegal miners and illegal loggers.”
На КОП30 делегатите на около 200 държави все още обсъждат как възможно най-бързо глобалното затопляне може да бъде ограничено, отбелязва ДПА.
Акцентът на тазгодишната сесия е върху план за намаляване използването на петрол, газ и въглища. Освен това, развиващите се страни имат нужда от финансова помощ, за да се адаптират по-добре към тежките последствия от глобалното затопляне като все чести валежи и дълги периоди на суша, горещи вълни, горски пожари и бури.
