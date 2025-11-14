Свят

Военна операция "Южно копие" - САЩ противодействат на накротрафика в Западното полукълбо

През последните години Съединените щати последователно засилват усилията си в борбата срещу наркотрафика

14 ноември 2025, 06:59
Източник: Getty Images

А мериканският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс.

САЩ с нов удар срещу наркотрафиканти в Тихия океан

"Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@SOUTHCOM), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.

През последните години Съединените щати последователно засилват усилията си в борбата срещу наркотрафика и свързаните с него престъпни организации в Западното полукълбо. Тази стратегия набира особена инерция по време на администрацията на президента Доналд Тръмп, когато риториката и действията срещу "наркотерористите" стават все по-категорични.

Южното командване на САЩ (SOUTHCOM), което отговаря за операциите в 31 държави от Южна, Централна Америка и Карибския басейн, има дългогодишна история в региона. Още през 2012 г., под ръководството на генерал Джон Кели, командването участва активно в многонационални усилия като операция "Мартийо", координирайки действия с 14 страни за разкриване и пресичане на маршрутите за наркотици към САЩ.

През годините администрацията на Тръмп ескалира тези операции, като разположи значителни военни сили, включително ударни групи със самолетоносачи, в Карибския регион. Министърът на отбраната Пийт Хегсет често обявяваше удари срещу плавателни съдове в международни води на Тихия океан и Карибско море, които според Пентагона са свързани с наркотрафик. Тези действия често бяха представяни като част от кампания за "разбиване на транснационалните престъпни организации" и противодействие на "наркотероризма". Само през последните няколко месеца бяха нанесени множество удари, при които загинаха десетки хора, обвинявани в наркотрафик. Същевременно, администрацията обмисляше и класифицирането на наркокартелите като чуждестранни терористични организации, което би предоставило по-широки правомощия за военни действия.

Настоящата военна операция "ЮЖНО КОПИЕ", обявена от министър Хегсет, представлява кулминацията на тези усилия. Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и Южното командване на САЩ, тя е насочена пряко към "отстраняване на наркотерористите" от полукълбото и "предпазване на страната от наркотиците", подчертавайки продължаващия ангажимент на Вашингтон в региона.

 

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Военна операция "Южно копие" - САЩ противодействат на накротрафика в Западното полукълбо

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
