Шимон Холовня е фаворитът за следващ върховен комисар на ООН за бежанците

Ш имон Холовня, оттеглящият се от поста председател на долната камара на полския парламент, е сред тримата водещи кандидати за следващ върховен комисар на ООН за бежанците, предаде Полската агенция по печата (ПАП), като се позова на дипломатически източници.

През септември Холовня обяви, че се е кандидатирал за поста, наред с постоянния представител на Турция към ООН Ахмет Йълдъз, кмета на френската столица Париж Ан Идалго и други кандидати.

ПАП научи от дипломати, че Министерството на външните работи на Република Полша ще финансира неговите чуждестранни посещения с цел популяризиране на кандидатурата му. Източниците обаче казаха, че ако маршалът на Сейма (както е официалният пост на председателя на долната камара на полския парламент - бел. ред.) не бъде избран за върховен комисар на ООН за бежанците, правителството няма да подкрепи кандидатурата му за друга длъжност, нито пък той е обявявал планове да стане посланик в която и да било държава.

Според неотдавнашна оценка на самия Холовня неговите шансове са се подобрили значително, тъй като още страни са обещали подкрепата си за него.

В четвъртък Холовня подаде оставка като председател на Сейма, считано от 18 ноември, в съответствие с коалиционното споразумение, довело до сформирането на сегашното полско правителство.