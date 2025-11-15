Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Е кип от китайски учени е разработил нов полимерен материал, който е толкова ефективен, че дори и леко като перце количество от него може да вдигне тежък предмет - например лепенка с размер на нокът, способна да тегли кола, предаде Синхуа.

Вдъхновени от древни техники за тъкане, учените от Университета на Чжъцзян са преплели гъвкави и твърди полимерни вериги на молекулярно ниво, създавайки материал с изключителна здравина и издръжливост, според изследване, публикувано в сп. "Нейчър матириълс".

Вместо просто да ги смесят, те са измислили метод да ги "тъкат" заедно, използвайки гъвкави полиуретанови вериги като основа и твърди вериги от епоксидна смола като вътък, за да създадат издръжлив текстил.

A new, lightweight polymer film is virtually impenetrable to gas molecules. With such a coating, “you could protect infrastructure such as bridges, buildings, rail lines — basically anything outside exposed to the elements,” Michael Strano says. https://t.co/cfzRpY2DlN — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) November 13, 2025

Тази молекулярна архитектура дава добри резултати. Когато се прилага като лепило, материалът демонстрира якост на срязване при наслагване, която е над два пъти по-висока от тази на конвенционалните контролни материали.

В демонстрация лепенка от материала с размери едва 2,5 на 1,3 сантиметра е успяла да тегли автомобил с тегло 2,1 тона.

Този подход проправя пътя за проектирането на усъвършенствани материали с персонализирани свойства за редица индустриални приложения.