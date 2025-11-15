Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

С итуацията в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна е стабилна след изключването на една външна електропреносна линия, каза днес представител на назначеното от Москва ръководство на централата, цитиран от Ройтерс.

Електропреносната линия „Днепровская“, която снабдява с ток най-голямата електроцентрала в Европа, беше изключена в резултат на задействане на режим за автоматичната защита, съобщиха от централата вчера.

Русия и Украйна взаимно си разменят обвинения, че рискуват да предизвикат катастрофа с атаки срещу ядрени обекти, отбелязва Ройтерс.