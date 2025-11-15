Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

А строномите са регистрирали рядко космическо явление: бяло джудже е погълнало останките на планета, която е обикаляла около него. В съзвездието Триъгълник, на стотици светлинни години от Земята, се намира бялото джудже LSPM J0207+3331 - остатък от звезда, подобна някога на нашето Слънце. Използвайки телескопа Кек на Хаваите, учените откриха 13 тежки елемента в атмосферата му, включително желязо, никел и силиций – все останки от разрушена планета, която звездата е „погълнала“, съобщава Daily Galaxy.

Звезден канибал с белег от планетарни останки

„Атмосферите им обикновено са прозрачни и тежките елементи бързо се установяват към центъра. Не очаквахме да видим толкова богат спектър“, обясни астрофизичката Ерика Льо Бурде от Университета в Монреал. Химичният анализ разкри, че тази планета има скалиста мантия и голямо метално ядро, подобно на земното. Размерът му може да е достигнал 200 км, а ядрото е представлявало повече от половината от масата му – дори повече от тази на нашата планета. Останките от тази планета са попаднали в горните слоеве на бялото джудже сравнително наскоро; в противен случай тежките елементи щяха да се утаят навътре отдавна. Това позволи на астрономите да получат уникален „парченце“ от вътрешността на извънземния свят, като космическа аутопсия на мъртвата планета.

След като Слънцето се превърне в бяло джудже, подобна съдба може да очаква и нашата слънчева система. Според астронома Джон Дебес от Научния институт за космически телескопи, подобни катастрофи могат да се случат милиарди години след смъртта на звезда: „Нещо нарушава системата дори след като звездата е умряла. Може да е голяма планета, която дърпа по-малки планети в нестабилни орбити“. Тези процеси карат дори „мъртвите“ системи да останат динамични и опасни, тъй като предишните им орбити се сриват и планетите падат в звездите си.

Зомби слънце може да разкъса Земята

Парадоксално, но именно смъртта на звездите помага на човечеството да разбере живота на планетите. Когато отломките от тези светове се утаят в атмосферата на бяло джудже, те разкриват тяхната минерална карта – от калций до хром, от силиций до желязо. Учените планират да изучат още от тези звезди, използвайки мисиите Gaia и бъдещи инфрачервени телескопи. Това ще ни позволи да разберем по-добре как се раждат, еволюират и умират планетите.