Любопитно

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Парадоксално, но именно смъртта на звездите помага на човечеството да разбере живота на планетите

15 ноември 2025, 22:24
Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система
Източник: iStock

А строномите са регистрирали рядко космическо явление: бяло джудже е погълнало останките на планета, която е обикаляла около него. В съзвездието Триъгълник, на стотици светлинни години от Земята, се намира бялото джудже LSPM J0207+3331 - остатък от звезда, подобна някога на нашето Слънце. Използвайки телескопа Кек на Хаваите, учените откриха 13 тежки елемента в атмосферата му, включително желязо, никел и силиций – все останки от разрушена планета, която звездата е „погълнала“, съобщава Daily Galaxy. 

Звезден канибал с белег от планетарни останки

„Атмосферите им обикновено са прозрачни и тежките елементи бързо се установяват към центъра. Не очаквахме да видим толкова богат спектър“, обясни астрофизичката Ерика Льо Бурде от Университета в Монреал. Химичният анализ разкри, че тази планета има скалиста мантия и голямо метално ядро, подобно на земното. Размерът му може да е достигнал 200 км, а ядрото е представлявало повече от половината от масата му – дори повече от тази на нашата планета. Останките от тази планета са попаднали в горните слоеве на бялото джудже сравнително наскоро; в противен случай тежките елементи щяха да се утаят навътре отдавна. Това позволи на астрономите да получат уникален „парченце“ от вътрешността на извънземния свят, като космическа аутопсия на мъртвата планета. 

След като Слънцето се превърне в бяло джудже, подобна съдба може да очаква и нашата слънчева система. Според астронома Джон Дебес от Научния институт за космически телескопи, подобни катастрофи могат да се случат милиарди години след смъртта на звезда: „Нещо нарушава системата дори след като звездата е умряла. Може да е голяма планета, която дърпа по-малки планети в нестабилни орбити“. Тези процеси карат дори „мъртвите“ системи да останат динамични и опасни, тъй като предишните им орбити се сриват и планетите падат в звездите си. 

Зомби слънце може да разкъса Земята

Парадоксално, но именно смъртта на звездите помага на човечеството да разбере живота на планетите. Когато отломките от тези светове се утаят в атмосферата на бяло джудже, те разкриват тяхната минерална карта – от калций до хром, от силиций до желязо. Учените планират да изучат още от тези звезди, използвайки мисиите Gaia и бъдещи инфрачервени телескопи. Това ще ни позволи да разберем по-добре как се раждат, еволюират и умират планетите.

Източник: БГНЕС    
бяло джудже поглъщане на планета космическо явление астрономия планетни останки звездна еволюция слънчева система химичен анализ скалисти планети звезден канибализъм
Последвайте ни

По темата

Почина рок музикантът Иван Милев

Почина рок музикантът Иван Милев

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 2 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

Свят Преди 53 минути

Вирусната хеморагична треска "Марбург" е един от най-опасните известни патогени, причиняващ заболяване, което често е смъртоносно

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври

Путин разговаря по телефона с беларуския си колега

Путин разговаря по телефона с беларуския си колега

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери обмениха мнения по редица практически въпроси на двустранното сътрудничество

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола

Технологии Преди 3 часа

Учените от Университета на Чжъцзян са преплели гъвкави и твърди полимерни вериги на молекулярно ниво

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Украйна порази руска рафинерия, радарната станция и военен влак

Свят Преди 3 часа

Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Свят Преди 3 часа

Наводнения парализираха Великобритания

<p>Какви са плановете за бъдещето на &quot;Лукойл&quot; в Румъния? (ОБЗОР)</p>

Какви са плановете за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Румъния?

Свят Преди 4 часа

Министърът на енергетиката Богдан Иван заяви, че увеличенията на цените на горивата в Румъния не са оправдани

<p>Кой е фаворитът за следващ върховен комисар на ООН за бежанците?</p>

Шимон Холовня е фаворитът за следващ върховен комисар на ООН за бежанците

Свят Преди 4 часа

Според неотдавнашна оценка на самия Холовня неговите шансове са се подобрили значително, тъй като още страни са обещали подкрепата си за него

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Свят Преди 4 часа

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Свят Преди 5 часа

Това каза представител на назначеното от Москва ръководство на централата

<p>Сблъсъци на COP30 - активисти щурмуваха конференцията&nbsp;</p>

Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията

Свят Преди 5 часа

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Валентин, Давид, Стоянов и Сияна се борят за голямата награда от 100 000 лв.

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Свят Преди 5 часа

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

България Преди 6 часа

Мотоциклетистът е откаран в болница

<p>Желязков: Това е възможният бюджет</p>

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

България Преди 6 часа

Премиерът защити и избора на Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл"

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Edna.bg

Евгени Генчев с рубрика в Edna.bg и ексклузивно интервю с Константинос Аргирос от Атина

Edna.bg

Косово е все по-близо до Мондиал 2026 след победа над Слования

Gong.bg

Гледайте НА ЖИВО с картина: Две квалификации за Мондиал 2026

Gong.bg

„Темата на NOVA”: Дом в евро

Nova.bg

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Nova.bg