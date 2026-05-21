Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

П резидентът Илияна Йотова заяви подкрепа за подхода на правителството административната реформа да бъде подложена на широко обществено обсъждане с участието на всички засегнати страни. Това тя коментира пред журналисти в Пазарджик, където е на посещение по повод празника на града.

„Административната реформа не може да се прави на парче. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията“, посочи Йотова.

По думите ѝ е необходимо да се направи подробен преглед на незаетите щатни бройки, като всяко министерство следва да изготви собствена оценка.

Държавният глава изрази очакване реформата да получи подкрепа и от опозицията. Вчера правителството взе решение да определи заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев за председател на Съвета за административната реформа.

По думите на премиера Румен Радев основните цели на реформата са повишаване на ефективността на администрацията и намаляване на разходите. Той подчерта, че няма да се стига до масови уволнения, които биха довели до загуба на административен капацитет и потенциални правни рискове.

В Пазарджик Йотова коментира и темата за визовия режим между България и САЩ. Тя изрази надежда за бързо решение от американска страна относно прегледа за отпадане на визите и отбеляза, че очаква положителен резултат.

„Има определени критерии за отпадането на визите, но от години не се прилага важен принцип на ЕС – реципрочност при отказ на визи“, посочи Йотова. Според нея този въпрос „отдавна е на трупчета“ и България има основание да защитава своите интереси.