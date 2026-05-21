Свят

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

21 май 2026, 11:16
Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци
Източник: iStock/GettyImages

С ветовната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио (Bundibugyo), но нито една от тях все още не е преминала през клинични изпитвания, съобщи в сряда съветникът на СЗО д-р Вази Мурти.

Ръководителят на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус заяви, че има 600 предполагаеми случая на ебола и 139 предполагаеми смъртни случая, но се очаква броят им да нарасне предвид времето, необходимо за откриване на вируса.

Говорейки пред журналисти в Женева, той каза, че 51 случая са потвърдени в Демократична република Конго (ДРК), където е регистриран първият случай, и два в съседна Уганда.

В неделя СЗО обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, но заяви, че тя не е на ниво пандемия. Тедрос посочи, че след среща във вторник Комитетът по извънредни ситуации на здравната организация се е съгласил, че ситуацията „не представлява пандемична извънредна ситуация“. „СЗО оценява риска от епидемията като висок на национално и регионално ниво и като нисък на глобално ниво“, обясни той.

Потвърдените 51 случая в ДР Конго са в източната провинция Итури, епицентъра на избухването на заразата, както и в провинция Северно Киву. Що се отнася до двата потвърдени случая в столицата на Уганда, Кампала, и двете лица са пътували от ДР Конго, като едното от тях е починало.

„Знаем, че мащабът на епидемията в ДРК е много по-голям“, каза шефът на СЗО и добави, че сред починалите има и здравни работници, което предизвиква особено безпокойство, пише Би Би Си (BBC).

Местните здравни служители споделят, че някои лечебни заведения са претоварени. Въпреки че личните предпазни средства са започнали да пристигат, те казват, че все още работят без адекватна защита.

Триш Нюпорт, мениджър на извънредни програми в „Лекари без граници“ (MSF), заяви, че от здравните заведения им казват: „Пълни сме с подозрителни случаи. Нямаме никакво пространство“. „Това ви дава представа колко безумна е ситуацията в момента“, каза тя пред информационна агенция AFP.

Правителството на Обединеното кралство обяви, че ще предостави до 20 милиона лири, за да помогне за овладяването на огнището. Средствата ще отидат за плащане на здравните работници на първа линия, подобряване на контрола на инфекциите и наблюдение на заболяването.

Представител на СЗО заяви, че текат разследвания, за да се установи от колко време вирусът се разпространява, но приоритетът им е да се ограничи предаването му. Първият известен случай е на медицинска сестра, която развива симптоми и умира на 24 април в столицата на провинция Итури – Буния.

Тялото е транспортирано обратно в Монгвалу – един от двата града за добив на злато, където са докладвани по-голямата част от случаите. Араали Багамба, лектор, който живее в Буния, сподели, че хората разбират колко опасна е ситуацията.

„През последните три дни не съм се ръкувала с никого и забелязвам това сред цялото население“, каза тя пред програмата Newsday на Световната служба на BBC. „Наш навик е да се ръкуваме през цялото време... но навикът се промени“.

Ебола се разпространява чрез директен контакт с телесни течности и през наранена кожа, причинявайки тежки кръвоизливи и органа недостатъчност. Багамба допълни, че хората „вярват, че ситуацията ще се влоши, преди да се подобри“, тъй като първоначално не са осъзнавали, че става дума за ебола.

Ебола е открита за първи път през 1976 г. на територията на днешна ДР Конго и се смята, че се пренася от прилепи. Известно е, че има четири вида ебола, които причиняват заболяване при хората, включително Заир (Zaire) – вид, с който ДР Конго се е сблъсквала многократно и познава най-добре. Страната е изправена пред своето 17-о огнище на Ебола, но видът Бундибугио, който не е засичан от повече от десетилетие, носи свои собствени трудности.

Бундибугио е причинявал само две предишни огнища – в Уганда през 2007 г. и в ДР Конго през 2012 г., когато уби около една трета от заразените. Въпреки че е по-малко смъртоносен от други видове ебола, рядкостта на Бундибугио означава, че има по-малко инструменти за спирането му.

Няма одобрена ваксина за Бундибугио, но в момента се разработват експериментални такива. Възможно е ваксината срещу Заир да предложи известна защита.

Говорейки заедно с Тедрос в сряда, съветникът на СЗО Мурти каза, че една от възможните ваксини, които в момента се разработват, „би била еквивалент на“ единствената налична в момента ваксина за предотвратяване на разпространението на Ебола. Тя обаче е ефективна само срещу Заир.

„Това трябва да бъде приоритизирано като най-обещаващата ваксина кандидат за Бундибугио“, обясни той. Според това, което знаят, той каза, че е „вероятно да отнеме от шест до девет месеца“, преди тя да бъде готова.

Относно втората възможна ваксина, базирана на същата платформа като ваксината на AstraZeneca, използвана за COVID-19, Мурти каза, че тя в момента се произвежда, но няма данни от животни, които да подкрепят нейната ефективност.

„Възможно е дози от нея да бъдат достъпни за клинично изпитване след два до три месеца, но има много несигурност“, добави той, обяснявайки, че ще се изчакат изпитванията върху животни, за да се прецени дали тя може да се счита за „обещаваща изследователска ваксина кандидат“ за Бундибугио.

Също така няма лекарства, които да са насочени конкретно срещу Бундибугио, което прави лечението по-трудно.

След критиките от страна на САЩ във вторник, че СЗО е закъсняла малко с идентифицирането на огнището, Гебрейесус заяви, че тези коментари може да са породени от липса на разбиране. „Трябва да оценим това, което беше направено толкова бързо в една изключително сложна среда“, казаха от СЗО.

Първоначалните симптоми на ебола наподобяват заболявания като малария и коремен тиф, които са често срещани в ДР Конго. Източната част на ДР Конго също е тежко засегната от дългогодишни конфликти, което носи допълнителни трудности при справянето с вируса.

По темата

Източник: BBC    
ебола Световна здравна организация СЗО Ебола Бундибугио Демократична република Конго ДРК Разработване на ваксини Извънредна ситуация в здравеопазването Епидемия Здравни служители Разпространение на вируса Финансова помощ
Последвайте ни
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк

След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Почина жената създала опаковките на дъвки

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Шок в ефир: Британско радио по погрешка обяви смъртта на крал Чарлз III

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Котките също изпитват тъга

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ванеса Тръмп

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Свят Преди 49 минути

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

България Преди 56 минути

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

Доналд Тръмп

„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Свят Преди 2 часа

Сред шума от строителството, Тръмп разведе група репортери на обиколка из проекта, за да се опита да подсили аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за финансиране на подобренията на сигурността на сградата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

Свят Преди 2 часа

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

,

Космически маратон: Марсоходът „Пърсивиърънс“ измина почти 42 км в търсене на живот

Любопитно Преди 2 часа

Очаква се апаратът да надхвърли това разстояние през следващия месец, каза мениджърът на мисията Робърт Хог

Земетресение разтърси района край Неапол

Земетресение разтърси района край Неапол

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

.

Филмов обир в Кан: Откраднаха часовник за 1 милион евро по време на фестивала

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Снимката е илюстративна

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 3 часа

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

България Преди 3 часа

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

,

Километричен капан: Над 15 км опашка от камиони на АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“

България Преди 3 часа

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

Българска Агенция по Безопасност на Храните

Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

България Преди 3 часа

Отстраняването му от поста е в сила от днес (21 май) и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Закъснения и анулирани полети: Затвориха една от пистите на летище „Ла Гуардия” в Ню Йорк

Свят Преди 3 часа

Причината е открита дупка в настилката

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия

България Преди 3 часа

На 14 май бяха задържани девет души

<p>Празник е, имен ден имат...</p>

Почитаме паметта на светите равноапостоли Константин и Елена

Любопитно Преди 4 часа

Честваме и празника Възнесение Господне, който е винаги в четвъртък на шестата седмица след Великден

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Голям празник е! Ето кой черпи днес

Edna.bg

Антоанет Пепе влезе в болница

Edna.bg

Наско Сираков: Двамата капитани на Левски ми скъсаха нервите за пари, затова вдигам премията

Gong.bg

Георги Костадинов с първи думи като спортен директор на Левски

Gong.bg

Подпочвени води на 50 см под земята са причинили свлачището край Пампорово

Nova.bg

15-километрова колона от тирове се образува на магистрала „Марица“ към „Капитан Андреево“

Nova.bg