Свят

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Кремъл се опитва да запази имиджа на Путин и едновременно да излезе от безизходицата на конфликта

18 май 2026, 21:38
Р уските власти планират да създадат история за "победа" в Украйна, която да оправдае пред руснаците прекратяване на войната, показва разследване на опозиционната медия "Досье", която цитира презентация по темата, представена в Кремъл. 

От февруари 2026 година сътрудниците на Администрацията на президента на Русия Владимир Путин започват да разработват този разказ, който да убеди руското население, че дори и без реалните териториални или стратегически постижения, войната в Украйна е завършила с "победа".

Така Кремъл се опитва да запази имиджа на Путин и едновременно да излезе от безизходицата на конфликта, на фона на рязко влошаване на икономическата ситуацията в Русия, което вече предизвиква недоволство сред населението.

Стратезите в Москва осъзнават, че продължаването на войната не е устойчиво и че загубите са твърде големи, за да се оправдае продължаването ѝ. Проблемът е как да представят поражението като пълна победа.

Показателно е, че през последните седмици начинът на изказване на Путин за Украйна се промени. Той вече не говори за "фашистки режим", нито пък оспорва легитимността на украинския президент Володимир Зеленски.

Сега, както сочи и представеният документ, Путин вече говори за война с целия Запад, в която Русия е победила, защото е успяла да се запази.

Според плана разказът е, че "Русия е спряла по-голямата заплаха" и сега "е време страната да се съсредоточи върху вътрешното си развитие“. Подготвят се медийни и политически говорители, които постепенно да променят обществените очаквания.

Предлага се най-радикалните Z-блогъри да бъдат накарани да променят тона си и да настояват, че Русия никога не е планирала да превземе Киев.

На обикновените руснаци се обещава разхлабване на контрола, част от политическите затворници ще бъдат освободени, а призивите са продължаване на войната в Украйна ще бъдат обявени за антируски.

"Провалът на Путин е толкова голям, че вече не е ясно за какво воюва Русия"

Сценарият, очертан в документа като най-вероятен, е далеч от заявените цели на войната. Администрацията на президента очаква евентуално подписване на споразумения между САЩ и Русия и САЩ и Украйна, според които териториите на Донецка и Луганска области ще бъдат признати формално за руски, а разделянето на Херсонска и Запорожка области ще бъде фиксирано по фронтовата линия.

Руските войски ще бъдат изтеглени от Сумска и Харковска области, европейските санкции ще останат в сила, а американските санкции ще бъдат отменени.

В документа се посочва, че "денацификацията" на Украйна е била символична, а украинският президент Володимир Зеленски ще бъде признат за легитимен от Москва.

Документът подчертава рисковете от продължаване на войната: изчерпване на ресурсите, необходимостта от повишаване на данъците, съкращения, заплахата от атаки на украински дронове, дълбоки удари и саботажи, задълбочаване на демографската криза в Русия и изместване на руснаците от имигранти, както намаляването на международното влияние на Кремъл.

Трябва да се отбележи, че презентацията не е свързана с напредъка на преговорите, а по-скоро отразява очакванията на Кремъл.

Може ли Русия да победи във войната в Украйна

Въпреки това, описаният в документа сценарий като цяло съвпада с исканията на Русия в преговорите с Украйна, които са в застой след началото на войната на САЩ с Иран.

"Путин надделя над Запада. Осуетихме плановете на Запада за разширяване и удължаване на конфликта", гласи един от ключовите моменти на презентацията.

Резултатът от войната трябва да се възприема като победа не над украинския национализъм, а срещу много по-мощен противник - "колективния Запад".

Кремъл ще обяви за основни постижения на войната териториалните придобивки, природните ресурси, сухопътния път до Крим и крайбрежието на Азовско море, където могат да се създадат нови курорти, и присъединяването на милиони нови рускоезични граждани. Освен това с войната е постигната и победа над "предателите" вътре в Русия.

Пропагандистите планират да продължат да настояват, че Украйна ще престане да съществува в рамките на 10-15 години и че Европейският съюз е претърпял "мощен икономически удар" заради наложените над Русия санкции и подкрепата си за Украйна.

В документа се отбелязва, че съседните страни са "изпитали силата на Русия", но след "победата" всичко това ще остане в миналото и дори може да доведе до консолидацията им около Москва.

"Добре е, че не се стигна до икономическа катастрофа. Целта на Путин е мирното развитие на страната и качеството на живот на хората - той винаги е говорил за това. Но във война на изтощение развитието остава на заден план", пише в презентацията.

Някои от аргументите, предложени за разпространение сред обществеността, са поразително откъснати от реалността. Например, в документа се отбелязва, че благодарение на "специалната военна операция" Русия е успяла да предотврати хуманитарна катастрофа в Донбас и да защити собствения си народ, а руската армия се е оказала "най-боеспособната в света" и е удържала фронта в глобална конфронтация срещу 50 държави.

Планира се медиите в Русия да бъдат залети с новини за мирната интеграция на ветераните от войната в Украйна, а "проблемните" военни и блогъри да бъдат пратени в "Африканския корпус".

"Героите на специалната операция загинаха, борейки се за мирно небе над главите ни. Като възстановяваме мира, ние правим подвига им ценен", гласи друго пропагандно послание.

Източник: Dossier.center    
