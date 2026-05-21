МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

Е вроинтеграцията на Северна Македония зависи от прилагането на Европейския консенсус от юли 2022 г. България категорично се противопоставя на опитите от страна на Северна Македония за тяхното заобикаляне или предоговаряне. МВнР чрез мрежата на задгранични представителства на България в държавите членки на ЕС и в Скопие полага активни усилия за недопускане на каквото и да било отстъпление, заобикаляне или поставяне под съмнение на поетите ангажименти.

Това заяви българският министър на външните работи Велислава Петрова-Чамова в отговор на депутатски въпрос.

За Министерството на външните работи (МВнР) приоритетна задача е прилагането на утвърдените елементи от юли 2022 г. като се придържа към Решенията на Народното събрание от 24 юни 2022 г, и 30 май 2025 г. относно европейската интеграция на Северна Македония.

Петрова-Чамова подчерта, че МВнР категорично се противопоставя на опитите от страна на Република Северна Македония за тяхното заобикаляне или предоговаряне, В тази връзка са мобилизирани всички налични институционални ресурси, както и установените канали за двустранна и многостранна комуникация, с цел ефективна защита на националния интерес на Република България. Темата относно необходимостта от цялостно придържане към поетите ангажименти от страна на Република Северна Македония присъства високо в дневния ред на всички двустранни посещения, многостранни формати и политически консултации с нашите партньори от Европейския съюз (ЕС).

Опитите на Скопие за оспорване на статута на Протокола от Второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество противоречат на постигнатия Европейски консенсус, тъй като Протоколът е част от него. МВнР е последователно в действията си, за да противостои на тези опити, като:

МВнР, включително чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС (ППРБЕС) провежда регулярен диалог по темата с ръководните структури на европейските институции, ангажирани с процеса на разширяване на ЕС; Системно се сезират горепосочените ръководни структури за случаите на дискриминация, на съдебен и институционален произвол срещу граждани на Република Северна Македония, самоопределящи се като българи, и техните сдружения, тъй като отстояването и гарантирането на правата и интересите на българските граждани, на лицата с българско самосъзнание и на българските общности зад граница е основен външнополитически приоритет на Република България; МВнР последователно и системно информира представителствата на държавите членки на ЕС и на международни организации в Скопие, вкл. ОССЕ и Съвета на Европа, за състоянието на фундаменталните права на българската общност, нейни представители и граждански сдружения; МВнР поддържа проактивно своя ангажимент като мобилизира дипломатическия инструментариум за информиране на европейските ни партньори и институции, включително чрез редовно представяне на актуална информация в писмен вид (т.нар. нон-пейпъри) за състоянието на преговорния процес на Република Северна Македония и опитите за отклоняване от постигнатия консенсус, вкл. по отношение на Протокола от Второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство и добросъседство.

В допълнение, в края на април т. г., по аналогия на предходните години, МВнР е предоставила на Европейската комисия своя принос и оценка към подготвяния годишен доклад на ЕК за напредъка на Република Северна Македония, включително и относно нивото на неизпълнение на Договора от 2017 г. и протоколите по чл 12 към него.

Паралелно с това, Централно управление на МВнР и Постоянното представителство на България към ЕС (ППРБЕС) „са продължили да отстояват политиката на страната ни за обективен годишен доклад на Европейския парламент за напредъка на Република Северна Македония.“

Петрова-Чамова уверява, че МВнР ще продължи да поддържа активен и интензивен диалог с европейските партньори и европейските институции за отстояване на националните интереси в процеса на разширяване на ЕС.

„Убедена съм, че чрез обединяване на усилията ни, включително с групите за приятелство в Народното събрание на Република България, ще осигурим най-висока защита на интересите на страната ни по този приоритетен въпрос“, заяви министърът.

Северна Македония е приела т.нар. „френско предложение“, одобрено от всички държави членки на ЕС. Съгласно Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в преамбюла на македонската конституция. Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него, припомня БГНЕС.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи преди три години, постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята Конституция.

В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента си, че нищо в нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България.

Протоколът предвижда също противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.