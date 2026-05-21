Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

И ран съобщи, че е получил ново предложение от Съединените щати, което в момента се разглежда от властите в Техеран. Информацията беше потвърдена от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, цитиран от АФП.

По думите му, американската страна е изпратила своите позиции, а паралелно с това в иранската столица се провежда посещение на пакистанския вътрешен министър, чиято цел е да подпомогне обмена на послания между страните.

Багаеи отново подчерта основните искания на Техеран в рамките на преговорите за прекратяване на конфликта. Сред тях са освобождаването на ирански активи, замразени в чужбина, както и прекратяване на американските ограничения върху иранските пристанища.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови предупреждения към Иран. Пред журналисти той заяви, че ситуацията остава изключително напрегната и може бързо да се изостри.

Според Тръмп Вашингтон е готов да предприеме нови удари срещу Техеран, ако не бъде постигнато мирно споразумение. В същото време той посочи, че американската страна може да изчака няколко дни, за да получи отговорите, които очаква от Иран.

„Ситуацията е на косъм. Ако не получим правилните отговори, събитията могат да се развият много бързо“, заяви американският президент. Той допълни, че САЩ искат „напълно точни“ отговори, за да бъде избегната по-нататъшна ескалация и да се предотвратят нови жертви.

От своя страна Техеран предупреди, че при евентуално повторение на атаки срещу страната конфликтът може да излезе извън пределите на региона и да доведе до по-широко напрежение.