Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

П редстоящият „Супер Ел Ниньо“ е на път да засегне живота на стотици милиони хора по целия свят, засилвайки се през годината и навлизайки в зимния сезон. Съдейки по последствията от минали интензивни прояви на „Ел Ниньо“, той може също така да промени екосистемите за десетилетия напред.

Последният „Супер Ел Ниньо“ преформатира времето и икономиките по целия свят, оставяйки след себе си смущения, които се задържаха дълго след като Тихият океан се охлади. Сега, докато се заражда друг мощен „Ел Ниньо“, ние търсим улики за това пред какво могат да се изправят стотици милиони хора — и най-крехките екосистеми на планетата.

„Ел Ниньо“ е естествено възникващ метеорологичен цикъл в Тихия океан, характеризиращ се с необичайно топли води близо до екватора, което променя циркулацията на въздуха в атмосферата. Ефектите от „Ел Ниньо“ обаче не остават ограничени само до тази част на Тихия океан; те отекват навън, засягайки метеорологичните и климатичните модели по цялото земно кълбо.

Миналите явления „Супер Ел Ниньо“ са несъвършен ориентир за предстоящото, тъй като няма две напълно еднакви по своето въздействие прояви на „Ел Ниньо“. Но в много отношения ние ще бъдем едновременно по-устойчиви и по-малко устойчиви на ефектите от този „супер Ел Ниньо“ в сравнение със събитията през 1982–1983 г., 1997–1998 г. и 2015–2016 г.

Най-забележителното е, че някои компютърни модели показват, че предстоящият „Ел Ниньо“ ще надхвърли интензивността на всички тези минали събития, за да се превърне в най-интензивния от 1950 г. насам. Това не е най-вероятният сценарий, но е най-голямата точка на несигурност по отношение на последиците: няма да разберем пиковата му сила, докато тя не стане факт, пише Си Ен Ен (CNN).

Нашата съвременна устойчивост идва от способността ни да виждаме приближаването на „Ел Ниньо“ много преди да са настъпили най-лошите му ефекти. Налице са обаче известни опасения, че за държавите и хуманитарните организации може да бъде по-трудно да организират отговор на екстремни метеорологични събития, свързани с „Ел Ниньо“, поради съкращения в бюджетите за помощ и други политически събития. Те засегнаха особено силно някои от най-уязвимите страни в света.

Ефектите от силен „Ел Ниньо“ могат да включват наводнения в някои райони, докато суша, горещи вълни и горски пожари измъчват други региони. Загубите на реколта са често срещани в някои страни по време на „Ел Ниньо“, както и избелването и смъртността на коралите поради необичайно високите океански температури.

Тъй като „Ел Ниньо“ обхваща голяма площ от необичайно горещи океански води, като голяма част от тази топлина се пренася в атмосферата, глобалният климат е почти сигурно, че ще отчете рекордно топла година по време на интензивен „Ел Ниньо“, казват климатолозите.

Извод 1: Ще бъде скъпо

Проучванията на исторически събития „Ел Ниньо“, по-специално на „Ел Ниньо на века“ през 1997–1998 г., показват, че техните икономически щети могат да достигнат трилиони в глобален мащаб, въпреки че някои страни могат да се възползват икономически от по-меките зими, които той носи, или от други промени в метеорологичните модели.

Проучване, публикувано в списание Science през 2023 г., установи, че „Ел Ниньо“ може да намали икономическия растеж на ниво отделна държава за няколко години след като топлите води вече са се отдръпнали.

Изследователите приписват 4,1 трилиона долара загуби на глобални доходи на „Ел Ниньо“ през 1982–1983 г. и 5,7 трилиона долара загуби на глобални доходи на събитието през 1997–1998 г., което, въз основа на своята интензивност, може да бъде полезен аналог за предстоящия „Ел Ниньо“. Тези загуби са се разиграли в различни страни в рамките на петгодишен период по време на и след „Ел Ниньо“.

Извод 2: „Ел Ниньо“ не е единственият фактор

По време на „Ел Ниньо“, и особено на „Супер Ел Ниньо“, може да бъде изкушаващо всяко екстремно метеорологично събитие да се обвинява върху този феномен. „Ел Ниньо“ обаче не предизвиква отделни метеорологични системи толкова, колкото засилва или намалява шансовете определени условия да надделеят в даден момент от годината.

Казано по-просто, над къщата ви няма да се появи някакъв застрашителен облак „Ел Ниньо“ и все още ще се случват много случайни метеорологични събития, които имат малко, ако изобщо имат, осезаеми връзки с метеорологичния феномен.

В САЩ например влиянието на „Ел Ниньо“ обикновено достига пика си през зимните месеци, с по-слаби корелации с метеорологичните модели през други периоди от годината. А през зимата ролята на „Ел Ниньо“ е да наклони везните и да увеличи шансовете за повтарящи се явления от типа „атмосферни реки“, засягащи Калифорния, и за по-влажни от средното условия в южната част на САЩ. По-меките от средното зими обикновено преобладават в северната половина на страната.

Извод 3: По-добрите прогнози улесниха подготовката

Появата на точни прогнози за „Ел Ниньо“ от началото на 80-те години на миналия век помага на обществото да стане по-подготвено за въздействието на всяко едно такова събитие. Знанието, че то предстои, позволява на синоптиците да правят точни прогнози за сезонните температури и валежи, както и за сезоните на ураганите и тайфуните в световен мащаб.

Например известно е, че „Ел Ниньо“ е склонен да води до по-малко урагани в Атлантическия океан и над средната ураганна активност в източната и централната част на Тихия океан. В допълнение, той може да засили интензивността на тайфуните в Западния Пасифик.

Тъй като прогнозите за „Ел Ниньо“ станаха по-точни с течение на времето, хуманитарните групи, правителствата, компаниите и фермерите станаха по-умели в подготовката за неговите ефекти, въпреки че най-уязвимите и пренебрегвани общности може да нямат достъп до цялата информация, от която се нуждаят, казва Андрю Крукчиевич, изследовател в Климатичното училище към Колумбийския университет.

По думите му организации като Червения кръст и Дружеството на Червения полумесец вече предвиждат необходимостта от разполагане на хранителна помощ в региони, които са по-уязвими към суши, свързани с „Ел Ниньо“, като доставки отиват и за места като югоизточна Африка, която може да бъде податлива на значителни наводнения в година на „Ел Ниньо“.

Извод 4: Подгответе се за изненади

В някои отношения климатичните промени превръщат този „Ел Ниньо“ в пълна мистерия, тъй като той ще се случи в много по-топъл свят от този през 2015–2016 г. и 1997–1998 г. — и особено през 1982–1983 г. Проучване, публикувано през януари, установи, че типичните въздействия на „Ел Ниньо“ през 2023–2024 г. са били „компенсирани“ от изобилието от топла вода на други места в световните океани.

В момента почти целият тропически и северен Тихи океан е по-топъл от нормалното. Това би могло да промени някои от ефектите на „Ел Ниньо“ чрез повлияване на метеорологичните модели. „Промените в климата направиха събитията „Ел Ниньо“ от миналото по-малко информативни за събитията днес“, казва Нейтън Ленсен, учен от Националния център за атмосферни изследвания на NSF (Националната научна фондация) и Минното училище в Колорадо.

Крукчиевич работи по предоставянето на полезна информация за „Ел Ниньо“ в ръцете на хората, които могат да се възползват най-много, включително правителствени служители и фермери в развиващия се свят. Много пъти, казва той, хората пазят в съзнанието си спомена за предишния „Ел Ниньо“ и си мислят, че предстоящото събитие ще бъде същото, а това далеч не е сигурно. „Въздействията могат да се развият по различни начини и ще се развият по различни начини“, казва Крукчиевич.

Драстичните съкращения на американската чуждестранна помощ и демонтирането на USAID (Американската агенция за международно развитие) при администрацията на Тръмп могат да затруднят достъпа и разпределението на хранителни доставки и лекарства в резултат на наводнения, суши или други метеорологични бедствия, свързани с „Ел Ниньо“, предупреждава Ленсен.

„Исторически погледнато, явленията „Ел Ниньо“ са причинявали суша и глад в целия Глобален юг, а USAID исторически е имала ключова роля в подкрепата на тези нации преди, по време на и след глад, породен от климата“, казва Ленсен.