След 26 години: Путин се срещна в Пекин с момчето от култова архивна снимка

След вирусно издирване в социалните мрежи, малкият Пън от парка „Бейхай“ се оказа пораснал инженер, завършил в Москва

20 май 2026, 16:08
Е дна неочаквана среща разчупи строгия дипломатически протокол по време на официалното посещение на руския президент Владимир Путин в Китай. Лидерът на Кремъл проведе емоционален разговор и се прегърна топло с китайския инженер Пън Пай – мъжът, когото светът помни като малкото момче от една от най-известните архивни снимки на президента от началото на века. След сърдечния поздрав Путин покани Пън да посети Русия „по всяко време“, на което инженерът с усмивка отговори: „Със сигурност ще дойда“.

Срещата в парка „Бейхай“ през 2000 г.

Историята на това необикновено приятелство започва преди точно 26 години, през далечната 2000 г., по време на първото официално президентско посещение на Владимир Путин в Китай. Разхождайки се в известния пекински парк „Бейхай“, руският лидер забелязва малко момче, покатерило се на една от оградите, за да го види.

Източник: БТА/AP

Путин лично вдига детето от оградата, за да се снимат заедно. „Преди да се разделим, той нежно ме целуна по челото. Това са сцени, които и до днес си спомням съвсем живо“, споделя години по-късно Пън Пай.

„От момче се превърнах в пълничък мъж“

Преди днешната среща китайските държавни медии разпространиха видео, в което порасналият Пън изразява искреното си вълнение от възможността да види президента отново.

Източник: БТА/AP

„Бих искал да кажа на президента Путин, че той е все така чаровен, докато аз от момче се превърнах в пълничък мъж на средна възраст“, пошегува се инженерът пред камерите и добавя: „Не можех и да си представя, че ще имам възможността да го срещна отново след толкова време. Това е наистина невероятно“.

Издирването в мрежата Weibo

Срещата днес обаче нямаше да бъде възможна без мащабна кампания в социалните мрежи. Миналата година руската държавна медия Russia Today (RT) публикува архивната снимка от 2000 г. в китайската платформа Weibo с призив за помощ: „Би било наистина значимо да открием момчето от снимката“.

Публикацията моментално стана вайръл и отприщи истинско дигитално разследване. Само за няколко дни китайските потребители успяха да идентифицират Пън Пай. Оказа се, че детската среща с руския президент е белязала целия му живот - вдъхновен от нея, Пън решава да учи руски език, заминава за Русия и завършва магистратура в престижния Московски държавен университет (МГУ), след което се реализира успешно като инженер.

