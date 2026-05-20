След 26 години: Путин се срещна в Пекин с момчето от култова архивна снимка

Е дна неочаквана среща разчупи строгия дипломатически протокол по време на официалното посещение на руския президент Владимир Путин в Китай. Лидерът на Кремъл проведе емоционален разговор и се прегърна топло с китайския инженер Пън Пай – мъжът, когото светът помни като малкото момче от една от най-известните архивни снимки на президента от началото на века. След сърдечния поздрав Путин покани Пън да посети Русия „по всяко време“, на което инженерът с усмивка отговори: „Със сигурност ще дойда“.

Срещата в парка „Бейхай“ през 2000 г.

Историята на това необикновено приятелство започва преди точно 26 години, през далечната 2000 г., по време на първото официално президентско посещение на Владимир Путин в Китай. Разхождайки се в известния пекински парк „Бейхай“, руският лидер забелязва малко момче, покатерило се на една от оградите, за да го види.

Източник: БТА/AP

Путин лично вдига детето от оградата, за да се снимат заедно. „Преди да се разделим, той нежно ме целуна по челото. Това са сцени, които и до днес си спомням съвсем живо“, споделя години по-късно Пън Пай.

🤝 President #Putin met with Peng Pai – 26 years after their first encounter.



Back in 2000, during President Putin’s first visit to China, young Peng Pai took a photo with him.



That moment inspired Peng Pai’s keen interest in Russian culture & science.



🇷🇺🇨🇳 #RussiaChina pic.twitter.com/jNsjGl367O — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 20, 2026

„От момче се превърнах в пълничък мъж“

Преди днешната среща китайските държавни медии разпространиха видео, в което порасналият Пън изразява искреното си вълнение от възможността да види президента отново.

Източник: БТА/AP

„Бих искал да кажа на президента Путин, че той е все така чаровен, докато аз от момче се превърнах в пълничък мъж на средна възраст“, пошегува се инженерът пред камерите и добавя: „Не можех и да си представя, че ще имам възможността да го срещна отново след толкова време. Това е наистина невероятно“.

🇷🇺 🇨🇳 Putin met with the Chinese engineer Peng Pai, whom he saw as a child during the first visit to the PRC in 2000 year



Later Peng Pai received education in the Moscow Automobile and Road University (MADI) and now works in one of the large Chinese companies. Earlier he called… pic.twitter.com/7vsxUZccqQ — RusWar (@ruswar) May 20, 2026

Издирването в мрежата Weibo

Срещата днес обаче нямаше да бъде възможна без мащабна кампания в социалните мрежи. Миналата година руската държавна медия Russia Today (RT) публикува архивната снимка от 2000 г. в китайската платформа Weibo с призив за помощ: „Би било наистина значимо да открием момчето от снимката“.

Публикацията моментално стана вайръл и отприщи истинско дигитално разследване. Само за няколко дни китайските потребители успяха да идентифицират Пън Пай. Оказа се, че детската среща с руския президент е белязала целия му живот - вдъхновен от нея, Пън решава да учи руски език, заминава за Русия и завършва магистратура в престижния Московски държавен университет (МГУ), след което се реализира успешно като инженер.