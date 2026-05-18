Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

П резидентът на Куба Мигел Диас-Канел предупреди, че военна атака на САЩ срещу Куба „ще предизвика кървава баня с неизчислими последици“ на фона на подновеното напрежение между Куба и Съединените щати.

„Куба не представлява заплаха и няма агресивни планове или намерения срещу никоя държава. Няма такива и срещу САЩ, нито някога е имала, което правителството на тази страна добре знае“, заяви Диас-Канел в публикация в X.

Той добави, че Куба „вече е подложена на многостранна агресия от страна на САЩ“ и че страната „има абсолютно и законно право да се защитава срещу военна атака“, като същевременно подчерта, че това „не може логично или честно да бъде използвано като оправдание за налагане на война срещу благородния кубински народ“.

Двустранните отношения са на едно от най-ниските равнища от десетилетия насам, на фона на засиления натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп и задълбочаващата се енергийна криза на управлявания от комунистите остров. Миналата седмица кубинският министър на енергетиката заяви, че спешна руска доставка на петрол е била изчерпана и кубинците ще трябва да понесат нови прекъсвания на електрозахранването. През последните месеци Тръмп често прогнозира края на режима на Кастро в свои изявления пред медиите.

Освен дългогодишното икономическо ембарго и петролна блокада, които доведоха енергийната криза на острова до краен предел, Съединените щати подготвят обвинителен акт срещу бившия кубински президент Раул Кастро. Подобно обвинение би представлявало значителна ескалация в политиката на САЩ спрямо Куба.

Директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Ратклиф е посетил Хавана миналата седмица за среща с представители на Министерството на вътрешните работи и ръководители на кубинските разузнавателни служби. За много кубинци евентуална военна атака от страна на САЩ изглежда непосредствена и те вече се подготвят за подобен сценарий.

През последните дни Гражданската защита на Куба е разпространила „семейно ръководство за действия при хипотетична военна агресия срещу Куба“, в което се препоръчва, наред с други неща, подготовката на раница с дълготрайни продукти. Ръководството призовава хората да следят за сирени за въздушна тревога.