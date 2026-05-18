Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

„България е страна със значителен потенциал“, заяви премиерът Румен Радев по време на съвместното си изявление с германския канцлер Фридрих Мерц.

„Запознах канцлера Мерц със социално-икономическото развитие на България през последните години и с резултатите от проведените преди месец извънредни парламентарни избори“, подчерта Радев.

Той благодари на канцлера на Германия за поканата и топлото посрещане.

Радев на визита в Берлин

„За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин“, посочи Радев.

По думите му новото правителство в Унгария е довело до „нова сплотеност“ в Европа, която може да помогне за доближаване до мира.

Германският канцлер Фридрих Мерц от своя страна поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия.

„Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин“, каза Мерц.

Канцлерът на Германия отправи поздравления и за победата на България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“. По думите му песента на Дара със сигурност ще стане летен шлагер.

„Чувстваме се поласкани и се радваме, че избрахте Германия за първото си посещение“, каза още германският канцлер.

По думите му България и Германия са тясно свързани икономически и са добри партньори в рамките на Европейския съюз от години.

„Вашето посещение толкова скоро след встъпването Ви в длъжност подчертава колко близки са връзките между нашите страни в Европа. В Германия живеят стотици хиляди българи, а Германия е най-големият търговски партньор на България“, каза Мерц.

Той подчерта, че засилването на конкурентоспособността на Европейския съюз е сред основните приоритети.

Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

„Трябва да задълбочим вътрешния пазар, да намалим бюрокрацията и да засилим сътрудничеството“, посочи германският канцлер.

Мерц заяви, че на неформалната среща на върха в Кипър, заедно с Европейската комисия и Европейския парламент, е бил договорен график с мерки и срокове, като част от тях трябва да бъдат приети още през тази година.

По думите му Европа трябва ясно да определи приоритетите си при разпределението на европейските средства.

„За мен приоритетите са ясни – нужни са инвестиции в конкурентоспособност и отбрана“, посочи той, като изрази подкрепа за многогодишната финансова рамка на ЕС.

Германският канцлер предупреди и за нарастващата задлъжнялост в Европа.

„Не бива да има прекомерна задлъжнялост в ЕС. Има държави, които плащат повече за лихви по дълга си, отколкото за отбрана. Това не бива да продължава“, каза Мерц.

По отношение на войната в Украйна германският канцлер подчерта, че Европа ще продължи усилията за постигане на трайно и справедливо мирно решение.

„Увеличаваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на нашата последователна подкрепа“, поясни Мерц.

Той заяви, че Европа е готова да участва в преговори с Украйна, Русия и САЩ.

„Радвам се, че България върви по пътя на европейската солидарност“, добави канцлерът.

По думите му новото правителство в Унгария е довело до „нова сплотеност“ в Европа, която може да помогне за доближаване до мира.

Германският канцлер коментира и ситуацията в Близкия изток.

„Иран трябва да прекрати ядрената си програма и да отвори Ормузкия проток за свободно корабоплаване“, заяви Мерц.

В края на изложението си канцлерът подчерта, че България представя интересни възможности за инвестиции от страна на Германия и това ще направи и двете държави по-силни.