Свят

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Мерц: Чувстваме се поласкани и се радваме, че избрахте Германия за първото си посещение

18 май 2026, 19:50
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Източник: БТА

„България е страна със значителен потенциал“, заяви премиерът Румен Радев по време на съвместното си изявление с германския канцлер Фридрих Мерц.

„Запознах канцлера Мерц със социално-икономическото развитие на България през последните години и с резултатите от проведените преди месец извънредни парламентарни избори“, подчерта Радев.

Той благодари на канцлера на Германия за поканата и топлото посрещане.

Радев на визита в Берлин

„За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин“, посочи Радев.

По думите му новото правителство в Унгария е довело до „нова сплотеност“ в Европа, която може да помогне за доближаване до мира.

Германският канцлер Фридрих Мерц от своя страна поздрави премиера Румен Радев по повод първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия.

„Поздравявам Румен Радев с добре дошъл. Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин“, каза Мерц.

Канцлерът на Германия отправи поздравления и за победата на България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“. По думите му песента на Дара със сигурност ще стане летен шлагер. 

„Чувстваме се поласкани и се радваме, че избрахте Германия за първото си посещение“, каза още германският канцлер.

По думите му България и Германия са тясно свързани икономически и са добри партньори в рамките на Европейския съюз от години.

„Вашето посещение толкова скоро след встъпването Ви в длъжност подчертава колко близки са връзките между нашите страни в Европа. В Германия живеят стотици хиляди българи, а Германия е най-големият търговски партньор на България“, каза Мерц.

Той подчерта, че засилването на конкурентоспособността на Европейския съюз е сред основните приоритети.

Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

„Трябва да задълбочим вътрешния пазар, да намалим бюрокрацията и да засилим сътрудничеството“, посочи германският канцлер.

Мерц заяви, че на неформалната среща на върха в Кипър, заедно с Европейската комисия и Европейския парламент, е бил договорен график с мерки и срокове, като част от тях трябва да бъдат приети още през тази година.

По думите му Европа трябва ясно да определи приоритетите си при разпределението на европейските средства.

„За мен приоритетите са ясни – нужни са инвестиции в конкурентоспособност и отбрана“, посочи той, като изрази подкрепа за многогодишната финансова рамка на ЕС.

Германският канцлер предупреди и за нарастващата задлъжнялост в Европа.

„Не бива да има прекомерна задлъжнялост в ЕС. Има държави, които плащат повече за лихви по дълга си, отколкото за отбрана. Това не бива да продължава“, каза Мерц.

По отношение на войната в Украйна германският канцлер подчерта, че Европа ще продължи усилията за постигане на трайно и справедливо мирно решение.

„Увеличаваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на нашата последователна подкрепа“, поясни Мерц.

Той заяви, че Европа е готова да участва в преговори с Украйна, Русия и САЩ.

„Радвам се, че България върви по пътя на европейската солидарност“, добави канцлерът.

По думите му новото правителство в Унгария е довело до „нова сплотеност“ в Европа, която може да помогне за доближаване до мира.

Германският канцлер коментира и ситуацията в Близкия изток.

„Иран трябва да прекрати ядрената си програма и да отвори Ормузкия проток за свободно корабоплаване“, заяви Мерц.

В края на изложението си канцлерът подчерта, че България представя интересни възможности за инвестиции от страна на Германия и това ще направи и двете държави по-силни.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска, Елена Савова    
Българо-германски отношения Румен Радев Фридрих Мерц
Последвайте ни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

pariteni.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 1 ден
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 1 ден
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 1 ден
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

България Преди 11 минути

Йотова: Всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

България Преди 2 часа

Спорът касае предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

България Преди 3 часа

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Зоуи Кравиц бе забелязана да танцува на откриващото шоу от турнето на годеника си Хари Стайлс в Амстердам. Източници разкриват, че двамата вече планират две сватби в Лондон и Ню Йорк, а певецът е „напълно запленен“ от бъдещата си булка

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

България Преди 4 часа

Моторната лодка, превозваща чуждите граждани, е установена и задържана от служители на Гранична полиция

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 4 часа

Младата пациентка е родила в търновската болница

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

България Преди 4 часа

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

България Преди 5 часа

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Свят Преди 5 часа

Върховният съд в Мадрид призна, че данъчните власти са сгрешили за статута на колумбийската звезда през 2011 г. и са я глобили неправомерно. Певицата сподели, че решението слага край на години съсипващ натиск върху нея и семейството ѝ

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

Любопитно Преди 5 часа

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Свят Преди 5 часа

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Владимир Путин и Си Дзинпин

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Свят Преди 5 часа

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

<p>Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията</p>

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

България Преди 6 часа

Премиерът: В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дадат пример

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

73-годишната звезда от „Спасители на плажа“ и „Рицарят ездач“ Дейвид Хаселхоф засили притесненията за здравословното си състояние. Актьорът беше заснет в инвалидна количка и с превързан глезен след процедура в Лос Анджелис

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Свят Преди 6 часа

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 6 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърдението е опит за ескалиране на ситуацията

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Хиляди се събраха в Арена 8888 за грандиозния финал на „Като две капки вода”

Edna.bg

Братът на Маги Джанаварова вдигна сватба

Edna.bg

СНИМКИ: Монтана - Спартак Варна

Gong.bg

Собственикът на Пирин се оттегля

Gong.bg

Радев: България вече не е периферия, а важен партньор на Германия

Nova.bg

„Евровизия” 2027: На какви условия трябва да отговаря България, за да бъде домакин на конкурса

Nova.bg