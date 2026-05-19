Любопитно

Дънди спечели „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ след зрелищен финал в София

Емилия остана втора, а Иво Димчев завърши трети в грандиозния финал на шоуто, изпълнен с емоции, бурни аплодисменти и музикални спектакли пред хиляди зрители

19 май 2026, 00:36
„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София
Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро
Ейса Гонсалес разкри щедрия подарък на Григор Димитров за годишнината им

Ейса Гонсалес разкри щедрия подарък на Григор Димитров за годишнината им
Новата супердвойка: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън вече не се крият

Новата супердвойка: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън вече не се крият
Тайната на „Евровизия“: Глобални продуцентски картели и лагери за хитове диктуват победителите

Тайната на „Евровизия“: Глобални продуцентски картели и лагери за хитове диктуват победителите
Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета
Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми
Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Д ънди е големият победител в "Като две капки вода: Сезона-Слънце".

Пейо от предаването "Имаш поща" донесе на сцената резултатите от гласуването, представени чрез пощальонско колело.

На второ място зрителите избраха Емилия, а на трето място се класира Ива Димчев.

С бурни аплодисменти, емоционални моменти и усещане за истински телевизионен празник започна големият финал на "Като две капки вода: Сезона-Слънце" в "Арена 8888”. Хиляди зрители изпълниха залата още преди старта на шоуто, а атмосферата още в първите минути напомни по-скоро на мащабен концертен спектакъл, отколкото на телевизионен финал.

Началото на вечерта бе дадено лично от продуцента на предаването Кирил Кирилов - Кико, който откри шоуто под бурните овации на публиката. Само секунди по-късно цялата "Арена” се изправи на крака и аплодира екипа на "Като две капки вода" - момент, който видимо развълнува както хората зад сцената, така и звездите от сезона.

Малко след това водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро излязоха на сцената под мощните викове на публиката и откриха финала с думите:

"Бангаранга, България!"

Още в началото стана ясно, че тази вечер зрителите няма да бъдат просто публика, а активна част от спектакъла. Един от най-силните моменти в началото на финала дойде, когато залата избухна при звученето на "Бангаранга" - песента, с която DARA спечели "Евровизия 2026”. Хиляди фенове запяха припева заедно, а атмосферата в залата за минути се превърна в истинска музикална еуфория.

Особено емоционални бяха и думите на продуцента Магърдич Халваджиян, който коментира успеха на българската певица пред публиката в залата:

"Трябваше някой да изгрее над хейта. Победата на DARA е неин личен успех, но фактът, че Евровизия 2027 ще се проведе в България, това е успех и за нас."

Репликата му предизвика бурни аплодисменти и се превърна в един от първите големи емоционални моменти на вечерта.

Малко по-рано Халваджиян се обърна към зрителите и с друго кратко, но силно послание:

"Искрено се забавляваме с това, което правим."

Фраза, която сякаш най-точно описва и духа на целия "Сезона-Слънце" - издание, превърнало се в едно от най-зрелищните и емоционални в историята на формата.

Вечерта започна с Весела Бабинова, която първа излезе на сцената и се превърна в Лейди Гага. С екстравагантен сребърен костюм тя изпълни хита "Bad Romance", а енергичното ѝ сценично присъствие моментално вдигна градуса в залата. След изпълнението Веселин Маринов я поздрави с емоционални думи, като подчерта, че участието ѝ е разкрило нова, по-човешка и чувствителна страна от нея и е оставило силно впечатление у публиката.

Силна вълна от аплодисменти последва и изпълнението на Пламена, която в дълга елегантна черна рокля изпя песен на Лили Иванова. Още с първите ноти залата реагира бурно и буквално се изправи на крака, превръщайки момента в един от първите емоционални връхни точки на вечерта.

След нея Виктор се преобрази в Джеймс Браун и изпълни "It’s A Man’s Man’s Man’s World" пред 12-хилядна публика. Той призна, че за първи път пее пред толкова голяма аудитория и с чувство за самоирония сподели, че "крайниците му започват да изтръпват" след интензивните репетиции. Изпълнението му бе допълнено от балета FUNKY MONKEYS и завърши с пиротехника и силни овации. Димитър Рачков определи момента като исторически, подчертавайки, че "момчето, отраснало по домове, изправи на крака 12 хиляди души". Виктор, видимо развълнуван и със сълзи в очите, благодари на публиката с думите: "Оставате вечен белег в моя живот, в моята история." Хилда Казасян го определи като един от най-музикалните участници за сезона.

Емоционален и концептуален беше и следващият момент със Симона, представена като "Gen-Z" на сезона. Тя изпълни "Hurt" на Кристина Агилера, избирайки песен, посветена на болката и вината след загуба на любим човек. Сцената бе допълнена от впечатляваща визия, включително импровизирана люлка, спусната сякаш от небето. В публиката бе забелязан и Галин, съосновател на Alpha Music и продуцент на Симона, която бе подкрепена и от своята колежка Ивайла. Малко по-късно тя обяви, че подготвя нов музикален проект. Азис я нарече "малка вълшебница", а Хилда Казасян призна, че макар да не слуша попфолк, би станала неин фен, ако продължи в този стил.

В рекламната пауза атмосферата също не спадна. Владимир Михайлов вдигна залата с изпълнение на "Луд по теб", превръщайки междинния момент в мини концерт.

След него Борис се преобрази в Елвис Пресли и изпълни "I’m Coming Home", като акомпанираше и на пиано. По време на изпълнението момиче от публиката издигна плакат в негова подкрепа. Борис определи участието си като период, с който се гордее, а Димитър Ковачев - Фънки го нарече "най-цветният участник в сезона", като подчерта колко различни образи е изградил.

Енергията в залата достигна нов връх с Дънди, който се превъплъти в AC/DC и изпълни "Highway to Hell" (1979). Публиката пя в синхрон, вдигайки характерния "рогат знак", а залата буквално избухна. След финала всички скандираха името му, а Геро дори излезе на сцената с барабани. Фънки го поздрави по характерния си начин, а атмосферата остана наелектризирана.

Смях в залата предизвика Азис, който влезе в закачлива словесна престрелка с водещите и с чувство за хумор ги нарече "джуджета".

След това Иво Димчев се появи като Васил Найденов с изпълнение на "Сбогом, моя любов", като сам подчерта философията си за имитацията като основа на изкуството и благодари на публиката за честта да пее пред нея.

В една от паузите вокалният педагог Михаела Маринова също вдигна настроението със "Листата падат", превръщайки студийната част в импровизирана музикална сцена.

Алекс Раева се преобрази в Мадона и изпълни "Hung Up", като сцената напомни оригиналния видеоклип с танци, синхрон с FUNKY MONKEYS и клубна енергия.

Емоционален финален акцент в този етап на шоуто постави Емилия като Паша Христова с изпълнение на "Една българска роза". Със съпровод на жив оркестър и под диригентството на Николай Стоев, тя избра да отдаде почит към българската музика и обедини публиката с изпълнение на роден език. Геро я определи като артист в пълния театрален и драматичен смисъл на думата.

Нанси Стоянова беше сред публиката на финала на популярното телевизионно шоу, като заведе със себе си и своя син Алекс. По думите ѝ преживяването е било емоционално и силно впечатляващо, както за възрастни, така и за деца.

Стоянова открои като едно от най-силните изпълнения това на Емилия в образа на Софи Маринова. Тя определи превъплъщението като "брилянтно", като допълни, че в някои моменти изпълнението е било толкова убедително, че създава усещането, че на сцената наистина пее самата Софи Маринова. Според нея именно високият ѝ вокален диапазон прави образа особено труден за имитация.

Зрителката подчерта за Vesti.bg, че в предаването участниците се оценяват не само по вокални умения, а като цялостно сценично представяне. Тя посочи, че хореографията, костюмите и визията на образите са на високо ниво и създават завършено шоу преживяване. Особено впечатление ѝ прави и работата на гримьорите, които успяват да преобразят напълно различните изпълнители в разпознаваеми сценични образи.

По думите на Стоянова децата трябва да бъдат възпитавани чрез културни събития още от ранна възраст, за да се изграждат у тях ценности и разбиране за обществения живот.

Тя изрази мнение, че формата е напълно подходящ както за семейна аудитория, така и за деца, като определи преживяването като "изключително забавно".

Шоуто завърши с енергично и ритмично изпълнение на танцьорите от Funky Monkeys. След това Веселин Маринов изправи публиката на крака с емоционално изпълнение на хитовата песен "Лятна жълта рокля", което беше посрещнато с бурни аплодисменти.

С внушителна сцена, огромни LED екрани, концертно озвучаване, пиротехника и публика, която не спря да аплодира любимците си, финалът на "Като две капки вода" се превърна в едно от най-запомнящите се телевизионни събития на годината.

Като две капки вода Дънди Финал Музикално шоу Телевизионно предаване Имитации Победител Арена 8888 Звезди Емоционални моменти
Последвайте ни

По темата

Дънди спечели „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ след зрелищен финал в София

Дънди спечели „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ след зрелищен финал в София

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Това ли е планът за

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 1 ден
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 1 ден
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 1 ден
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов скандал в САЩ, Тръмп си прави фонд с 1,78 млрд. долара

Нов скандал в САЩ, Тръмп си прави фонд с 1,78 млрд. долара

Свят Преди 1 час

Целта е компенсиране на „ощетените“ от предишната администрация на демократа Джо Байдън

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

Свят Преди 2 часа

Тръмп: В момента се водят сериозни преговори

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

България Преди 4 часа

Йотова: Всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

България Преди 6 часа

Спорът касае предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

България Преди 7 часа

Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA

Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

Свят Преди 7 часа

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

България Преди 8 часа

С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

България Преди 8 часа

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Любопитно Преди 8 часа

Актрисата Зоуи Кравиц бе забелязана да танцува на откриващото шоу от турнето на годеника си Хари Стайлс в Амстердам. Източници разкриват, че двамата вече планират две сватби в Лондон и Ню Йорк, а певецът е „напълно запленен“ от бъдещата си булка

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

България Преди 8 часа

Моторната лодка, превозваща чуждите граждани, е установена и задържана от служители на Гранична полиция

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 9 часа

Младата пациентка е родила в търновската болница

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

България Преди 9 часа

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

България Преди 9 часа

Ден след историческия триумф на DARA в събота, е подадена заявка за защита на бранда в целия Европейски съюз, разкрива адвокат Диана Попова

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

България Преди 9 часа

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Свят Преди 10 часа

Върховният съд в Мадрид призна, че данъчните власти са сгрешили за статута на колумбийската звезда през 2011 г. и са я глобили неправомерно. Певицата сподели, че решението слага край на години съсипващ натиск върху нея и семейството ѝ

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

Любопитно Преди 10 часа

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Дънди е големият победител в „Като две капки вода“

Edna.bg

Хиляди се събраха в Арена 8888 за грандиозния финал на „Като две капки вода”

Edna.bg

Официално: Неймар отива на Мондиал 2026, Игор Тиаго също е в списъка на Карло Анчелоти

Gong.bg

Свалиха гащите на Пиеро Инкапие - той остана по голо дупе (видео)

Gong.bg

Над 12 000 души аплодираха победителя Даниел Пеев - Дънди в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“

Nova.bg

Въоръжен откри стрелба в джамия в Сан Диего

Nova.bg