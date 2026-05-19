Дънди спечели „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ след зрелищен финал в София

Д ънди е големият победител в "Като две капки вода: Сезона-Слънце".

Пейо от предаването "Имаш поща" донесе на сцената резултатите от гласуването, представени чрез пощальонско колело.

На второ място зрителите избраха Емилия, а на трето място се класира Ива Димчев.

С бурни аплодисменти, емоционални моменти и усещане за истински телевизионен празник започна големият финал на "Като две капки вода: Сезона-Слънце" в "Арена 8888”. Хиляди зрители изпълниха залата още преди старта на шоуто, а атмосферата още в първите минути напомни по-скоро на мащабен концертен спектакъл, отколкото на телевизионен финал.

Началото на вечерта бе дадено лично от продуцента на предаването Кирил Кирилов - Кико, който откри шоуто под бурните овации на публиката. Само секунди по-късно цялата "Арена” се изправи на крака и аплодира екипа на "Като две капки вода" - момент, който видимо развълнува както хората зад сцената, така и звездите от сезона.

Малко след това водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро излязоха на сцената под мощните викове на публиката и откриха финала с думите:

"Бангаранга, България!"

Още в началото стана ясно, че тази вечер зрителите няма да бъдат просто публика, а активна част от спектакъла. Един от най-силните моменти в началото на финала дойде, когато залата избухна при звученето на "Бангаранга" - песента, с която DARA спечели "Евровизия 2026”. Хиляди фенове запяха припева заедно, а атмосферата в залата за минути се превърна в истинска музикална еуфория.

Особено емоционални бяха и думите на продуцента Магърдич Халваджиян, който коментира успеха на българската певица пред публиката в залата:

"Трябваше някой да изгрее над хейта. Победата на DARA е неин личен успех, но фактът, че Евровизия 2027 ще се проведе в България, това е успех и за нас."

Репликата му предизвика бурни аплодисменти и се превърна в един от първите големи емоционални моменти на вечерта.

Малко по-рано Халваджиян се обърна към зрителите и с друго кратко, но силно послание:

"Искрено се забавляваме с това, което правим."

Фраза, която сякаш най-точно описва и духа на целия "Сезона-Слънце" - издание, превърнало се в едно от най-зрелищните и емоционални в историята на формата.

Вечерта започна с Весела Бабинова, която първа излезе на сцената и се превърна в Лейди Гага. С екстравагантен сребърен костюм тя изпълни хита "Bad Romance", а енергичното ѝ сценично присъствие моментално вдигна градуса в залата. След изпълнението Веселин Маринов я поздрави с емоционални думи, като подчерта, че участието ѝ е разкрило нова, по-човешка и чувствителна страна от нея и е оставило силно впечатление у публиката.

Силна вълна от аплодисменти последва и изпълнението на Пламена, която в дълга елегантна черна рокля изпя песен на Лили Иванова. Още с първите ноти залата реагира бурно и буквално се изправи на крака, превръщайки момента в един от първите емоционални връхни точки на вечерта.

След нея Виктор се преобрази в Джеймс Браун и изпълни "It’s A Man’s Man’s Man’s World" пред 12-хилядна публика. Той призна, че за първи път пее пред толкова голяма аудитория и с чувство за самоирония сподели, че "крайниците му започват да изтръпват" след интензивните репетиции. Изпълнението му бе допълнено от балета FUNKY MONKEYS и завърши с пиротехника и силни овации. Димитър Рачков определи момента като исторически, подчертавайки, че "момчето, отраснало по домове, изправи на крака 12 хиляди души". Виктор, видимо развълнуван и със сълзи в очите, благодари на публиката с думите: "Оставате вечен белег в моя живот, в моята история." Хилда Казасян го определи като един от най-музикалните участници за сезона.

Емоционален и концептуален беше и следващият момент със Симона, представена като "Gen-Z" на сезона. Тя изпълни "Hurt" на Кристина Агилера, избирайки песен, посветена на болката и вината след загуба на любим човек. Сцената бе допълнена от впечатляваща визия, включително импровизирана люлка, спусната сякаш от небето. В публиката бе забелязан и Галин, съосновател на Alpha Music и продуцент на Симона, която бе подкрепена и от своята колежка Ивайла. Малко по-късно тя обяви, че подготвя нов музикален проект. Азис я нарече "малка вълшебница", а Хилда Казасян призна, че макар да не слуша попфолк, би станала неин фен, ако продължи в този стил.

В рекламната пауза атмосферата също не спадна. Владимир Михайлов вдигна залата с изпълнение на "Луд по теб", превръщайки междинния момент в мини концерт.

След него Борис се преобрази в Елвис Пресли и изпълни "I’m Coming Home", като акомпанираше и на пиано. По време на изпълнението момиче от публиката издигна плакат в негова подкрепа. Борис определи участието си като период, с който се гордее, а Димитър Ковачев - Фънки го нарече "най-цветният участник в сезона", като подчерта колко различни образи е изградил.

Енергията в залата достигна нов връх с Дънди, който се превъплъти в AC/DC и изпълни "Highway to Hell" (1979). Публиката пя в синхрон, вдигайки характерния "рогат знак", а залата буквално избухна. След финала всички скандираха името му, а Геро дори излезе на сцената с барабани. Фънки го поздрави по характерния си начин, а атмосферата остана наелектризирана.

Смях в залата предизвика Азис, който влезе в закачлива словесна престрелка с водещите и с чувство за хумор ги нарече "джуджета".

След това Иво Димчев се появи като Васил Найденов с изпълнение на "Сбогом, моя любов", като сам подчерта философията си за имитацията като основа на изкуството и благодари на публиката за честта да пее пред нея.

В една от паузите вокалният педагог Михаела Маринова също вдигна настроението със "Листата падат", превръщайки студийната част в импровизирана музикална сцена.

Алекс Раева се преобрази в Мадона и изпълни "Hung Up", като сцената напомни оригиналния видеоклип с танци, синхрон с FUNKY MONKEYS и клубна енергия.

Емоционален финален акцент в този етап на шоуто постави Емилия като Паша Христова с изпълнение на "Една българска роза". Със съпровод на жив оркестър и под диригентството на Николай Стоев, тя избра да отдаде почит към българската музика и обедини публиката с изпълнение на роден език. Геро я определи като артист в пълния театрален и драматичен смисъл на думата.

Нанси Стоянова беше сред публиката на финала на популярното телевизионно шоу, като заведе със себе си и своя син Алекс. По думите ѝ преживяването е било емоционално и силно впечатляващо, както за възрастни, така и за деца.

Стоянова открои като едно от най-силните изпълнения това на Емилия в образа на Софи Маринова. Тя определи превъплъщението като "брилянтно", като допълни, че в някои моменти изпълнението е било толкова убедително, че създава усещането, че на сцената наистина пее самата Софи Маринова. Според нея именно високият ѝ вокален диапазон прави образа особено труден за имитация.

Зрителката подчерта за Vesti.bg, че в предаването участниците се оценяват не само по вокални умения, а като цялостно сценично представяне. Тя посочи, че хореографията, костюмите и визията на образите са на високо ниво и създават завършено шоу преживяване. Особено впечатление ѝ прави и работата на гримьорите, които успяват да преобразят напълно различните изпълнители в разпознаваеми сценични образи.

По думите на Стоянова децата трябва да бъдат възпитавани чрез културни събития още от ранна възраст, за да се изграждат у тях ценности и разбиране за обществения живот.

Тя изрази мнение, че формата е напълно подходящ както за семейна аудитория, така и за деца, като определи преживяването като "изключително забавно".

Шоуто завърши с енергично и ритмично изпълнение на танцьорите от Funky Monkeys. След това Веселин Маринов изправи публиката на крака с емоционално изпълнение на хитовата песен "Лятна жълта рокля", което беше посрещнато с бурни аплодисменти.

С внушителна сцена, огромни LED екрани, концертно озвучаване, пиротехника и публика, която не спря да аплодира любимците си, финалът на "Като две капки вода" се превърна в едно от най-запомнящите се телевизионни събития на годината.