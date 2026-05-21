Свят

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

21 май 2026, 12:38
Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май
Източник: БТА

Б ългарската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В петък е предвидена аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана.

На летището в Рим българската делегация беше посрещната от посланика на България в Италия Иван Кондов и посланика към Светия престол Костадин Коджабашев. 

По-късно днес председателят на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. 

Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. 

В състава на делегацията са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България“ и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов („Демократична България“) и Венко Сабрутев („Продължаваме промяната“).

Източник: Специален пратеник на БТА Теодора Цанева    
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Японска и Американска Акита: прилики и разлики

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Снимката е илюстративна

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 17 минути

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 22 минути

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 48 минути

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Любопитно Преди 50 минути

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

България Преди 58 минути

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

България Преди 1 час

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

България Преди 1 час

Президентът подкрепи подхода за широк дебат и коментира очакванията за напредък по визовия режим между България и САЩ

<p>Неизвестен наркотик уби трима в САЩ</p>

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 1 час

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 1 час

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

,

Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан"

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

България Преди 2 часа

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

Ванеса Тръмп

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Свят Преди 2 часа

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

България Преди 2 часа

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

Борис Георгиев, директор на Googe Cloud за Централна и Източна Европа (вляво) и Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България

AI позволява на България да засича кибератаки в зародиш

Технологии Преди 3 часа

Изкуственият интелект решава много от предишните слабости и позволява на страната бързо да повиши нивото на своята киберсигурност и да открива атаки още докато се оформят и да подготвя бърз и адекватен отговор

