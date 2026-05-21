Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Б ългарската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В петък е предвидена аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана.

На летището в Рим българската делегация беше посрещната от посланика на България в Италия Иван Кондов и посланика към Светия престол Костадин Коджабашев.

По-късно днес председателят на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана.

Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим.

В състава на делегацията са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България“ и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов („Демократична България“) и Венко Сабрутев („Продължаваме промяната“).